Gran remuntada!
El Barcelona suma contra el Celta un nou triomf que l’atansa fins al títol de campió, després d’aixecar un 1-3 amb un gol de penal de Raphinha en el temps afegit. Un doblet del brasiler i els gols de Ferran i Olmo van anul·lar el hat-trick de Borja Iglesias
El Barcelona va firmar una remuntada de campionat amb un gol de penal de Raphinha en el temps afegit, que va castigar la bona actuació a Montjuïc del Celta, que al minut 63 dominava el duel per 1-3 gràcies al hat-trick de Borja Iglesias. El conjunt de Flick va tirar d’èpica i un gran Raphinha, autor d’un doblet i una assistència, per aixecar-se dels errors defensius que van costar els tres gols gallecs.
Amb aquest triomf, el Barça, que continua sense perdre a LaLiga en el que va del 2025, amplia a set punts l’avantatge sobre el Reial Madrid que juga avui contra l’Athletic i a 10 sobre l’Atlètic, que ahir va perdre a Las Pamas 1-0.
Després de criticar durament el calendari, Flick va donar descans a Lamine Yamal, un dels seus jugadors més utilitzats. El de Mataró encadenava 26 partits sent titular –24 amb el Barça i uns altres dos amb la selecció– i s’havia convertit en el sisè jugador del món amb més minuts en el que va del 2025.
No es va arriscar amb més rotacions i va recuperar els indiscutibles Pedri i Iñigo Martínez, ambdós suplents en la derrota davant del Borussia Dortmund (3-1). Davant l’esperava un Celta que presentava cinc canvis respecte a l’última alineació. Va apostar d’inici Giráldez per una línia de quatre defenses, malgrat que el moviment clau va ser la posició de Pablo Durán, ubicat a la punta dreta per amenaçar la defensa avançada dels locals. El pla li va sortir bé al tècnic gallec en el primer temps contra un rival que, fidel a les seues senyes d’identitat –pressió i verticalitat en atac–, va començar enèrgic amb un primer avís de Lewandowski i un gol de Ferran Torres (1-0, 12’).
El valencià va marcar el seu dissetè gol de la temporada després de rebre en la línia de tres quarts, conduir fins a la frontal i inventar-se una puntada que va sorprendre Guaita. Però l’alegria va durar poc. Concretament els tres minuts que va tardar l’equip celeste a trobar la profunditat de Pablo Durán, que li va guanyar l’esquena a Gerard Martín i es va inventar una centrada rasa. Szczesny va mesurar malament la sortida i va deixar amb safata el gol a Borja Iglesias, que va rematar a plaer (1-1, 15’). Li van entrar els dubtes al Barça, una mica imprecís en els trams finals i molt exigit per la verticalitat del rival, que sabia com sortir de la pressió local i generar perill. L’equip de Flick anava desorientat, sense ritme ni precisió per domar el partit. Amb 1-1 es va arribar al descans.
En la segona part els visitants van continuar incomodant el líder. Primer, Pablo Durán va avisar amb una contra rebutjada per Tek abans que Borja Iglesias s’aprofités d’un error colossal de Frenkie de Jong per plantar-se davant del porter polonès i revolucionar el partit (1-2, 52).
Flick va donar entrada a la davantera a Dani Olmo i Lamine Yamal per buscar la remuntada. Encara que el que va arribar va ser l’1-3 al minut 62. Però el Barça no es va rendir i va embogir el duel, recuperant la seua versió més voraç, atrevida i descontrolada. Dani Olmo va donar vida a l’equip caçant una passada a l’espai de Raphinha (2-3, 64’), que dos minuts després neutralitzava de nou el partit amb un xut a centre de Lamine Yamal (3-3, 68).
Tot estava obert, Mingueza va espantar amb un cop de cap i el Barça va perdre Lewandowski per lesió, abans que, en el temps afegit, Yoel Lago enderroqués Dani Olmo a l’àrea i el col·legiat va xiular penal després de ser avisat pel VAR. I Raphinha va encendre el públic amb un gol que va donar la victòria i que pot valer un títol (3-4).