BÀSQUET
Hiopos, que ha guanyat quatre dels seus últims cinc partits, rep el València Bàsquet
Els de Gerard Encuentra confien una vegada més en la màgia del Barris Nord
L’Hiopos Lleida rep avui al Barris Nord el València Bàsquet (12.30). Un test molt exigent per a l’equip de Gerard Encuentra, que ha guanyat quatre dels cinc últims partits, la qual cosa li ha permès fer un gran pas cap a la salvació, i que avui posa a prova aquesta gran ratxa davant del tercer classificat de la Lliga Endesa. L’equip lleidatà torna a la Lliga després d’una aturada d’una setmana, ja que el partit davant del Gran Canària ha canviat de data fins a en tres ocasions i que, si no hi ha més canvis per part de l’ACB, es disputarà definitivament el 14 de maig a les 21.00. L’anterior partit va ser el passat dia 5, també a casa i davant del Breogán, al qual van derrotar per 94-81. L’Hiopos Lleida confia de nou en la màgia del Barris Nord per superar un dels grans de la Lliga.
Gerard Encuentra haurà de fer dos descarts, ja que té els 14 jugadors disponibles, mentre que el València arriba amb la baixa d’Ethan Happ, mentre que Chris Jones és dubte. Malgrat la tranquil·litat que ha guanyat l’equip lleidatà amb aquestes quatre victòries en els cinc últims partits, Encuentra no vol parlar de salvació i va explicar en la seua compareixença davant els mitjans que “encara no em veig salvat”, mentre que va recordar el potencial ofensiu que té l’equip valencià. “Haurem d’estar molt bé, tot i que sabem que aquí a casa juguem amb molta energia i espero que amb ella siguem capaços de frenar el potencial del rival”, va explicar.
El València Bàsquet, que es va imposar a la primera volta per 107-92, visita per primera vegada l’Hiopos Lleida. Tanmateix, en l’anterior etapa lleidatana a l’ACB, quan el llavors Lleida Basquetbol va jugar durant quatre temporades a la màxima categoria, el València va disputar quatre partits al Barris Nord, amb un balanç de dos victòries i dos derrotes. L’equip taronja es va imposar per 68-88 en la seua primera visita a Lleida a la temporada 2001-02, va caure per 64-62 en el curs 2002-03 i va guanyar per 74-80 la temporada 2003-04. Per trobar l’última visita del València Bàsquet a Lleida cal remuntar-se fins el 26 de març del 2005, quan l’equip valencià va caure a la pròrroga per 87-86 en un partit que el Lleida va tenir a l’abast per guanyar en el temps reglamentari i que va decidir Gianella (26 punts aquella nit) des del tir lliure en el període extra.
L’Hiopos Lleida és l’equip de la Lliga Endesa que més tirs lliures encerta (18,58) i el que disposa de més llançaments des de la línia de personal (24), amb el cinquè millor percentatge d’encert (77,28%). I tot això sent el segon que més faltes rep (22,27) jugant a un dels ritmes més alts de la competició (74,8 possessions per partit).
Avui, davant d’un dels grans de la Lliga, posa a prova el seu excel·lent moment.
El València veu en el Barris “un pavelló molt calent”
Josep Puerto, capità del València Bàsquet, va advertir de la dificultat del partit d’avui a Lleida per l’ambient que hi ha al Barris Nord. “Serà un partit molt complicat. És un pavelló que pressiona molt, molt calent”, va explicar. “tots els partits a l’ACB són molt complicats i especialment fora de casa, llavors serà un partit dur”, va afegir, i alhora va destacar el joc dels lleidatans. “Quan jugues contra un altre equip que juga a un ritme alt el factor sorpresa el perds.”
El Corunya supera el Granada en el duel de cuers
El Corunya es va imposar al Granada per 93-89 en el duel entre els dos últims classificats, amb la qual cosa ara ambdós queden empatats a 6 victòries, tot i que l’equip gallec té encara un partit pendent. El triomf corunyès deixa els dos equips a quatre victòries de distància de l’Hiopos Lleida, que té l’average perdut amb el Corunya, encara que a favor amb el Granada. El Girona va perdre 95-84 a la pista del Manresa, mentre que el Bilbao va caure 96-79 a la pista de l’Unicaja de Màlaga.