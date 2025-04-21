“No tinc res a retreure”
Jordi Cortés. El lleidatà es va mostrar orgullós de l’equip “perquè hem lluitat, hem jugat bé i a sobre la situació és la que és”
Jordi Cortés, segon entrenador del Lleida, va ser ahir l’encarregat de dirigir els seus davant la baixa per expulsió d’Iñigo Idiakez. En primer lloc, Cortés va destacar que “no podem retreure res als jugadors perquè la situació és la que és, a més teníem moltes baixes i poques alternatives. Tots sabem el que hi ha”, va afegir.
El tècnic lleidatà va explicar que “estan els jugadors sense cobrar, amb poca atenció mèdica, mal alimentats, en situacions precàries, i tot i així ho donen tot cada vegada que salten al camp per la qual cosa, com he dit, no hi ha retrets”. Finalment, també va parlar sobre la seua tasca com a primer entrenador: “Està clar que fa il·lusió però no ho he viscut diferent. Soc un home de club i faré el que em toqui fer en la situació que sigui”.
El defensa Òscar Rubio, per la seua part, va destacar que “ho hem fet tot bé excepte defensar un córner”. Segons el jugador lleidatà, “les setmanes són molt difícils i les vivim amb ganes que arribi el cap de setmana perquè el dia a dia és el que és”, va puntualitzar el capità del Lleida.
El porter Iñaki Àlvarez va assenyalar que “el gol després del córner és una jugada de més mèrit seu que demèrit nostre”. El futbolista navarrès va destacar que “els rivals també juguen, la centrada ha estat molt bona i el cop també”. I va afegir: “Espero que en un partit emotiu com el següent puguem donar una alegria a l’afició. Almenys volem guanyar el primer partit de l’any a casa.”