El Barça vol fer un nou pas per guanyar la Lliga
Rep el Mallorca, abans de disputar la final de Copa del Rei davant del Madrid
El Barcelona rep avui el Mallorca a l’Estadi Lluís Companys (21.30), en la jornada 33 de Lliga, un partit en el qual els blaugranes busquen tres punts que mantinguin les distàncies amb el Reial Madrid en la lluita pel campionat només quatre dies abans de jugar-se davant dels blancs el segon títol de la temporada a la final de la Copa del Rei a La Cartuja de Sevilla, després de guanyar en un altre clàssic el trofeu de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita.
Amb la important baixa de Lewandowski i també la ja coneguda de Balde, el Barça buscarà davant del quadre balear mantenir-se ferm en el seu pols pel títol de Lliga i de passada recuperar la frescor en el joc perduda en els últims partits. Els blaugranes, que han sumat 35 de 39 punts en la competició domèstica en el que va de 2025 –11 victòries i dos empats–, continuen mantenint el matalàs de quatre punts de distància amb el Reial Madrid després de la remuntada viscuda dissabte passat contra el Celta gràcies a un gol de penal en el temps de descompte de Raphinha.
Els pupils de Hansi Flick arranquen una setmana en què podrien encarrilar fins i tot més el títol de Lliga i acabar-la amb el títol de la Copa del Rei, en una final que arbitrarà el basc Ricardo de Burgos Bengoechea, segons va publicar ahir l’RFEF. Però per a això, el Barça necessitarà millorar les prestacions mostrades en els últims encontres, en els quals els blaugranes han acusat una davallada en el seu joc fruit del cansament acumulat pel gran nombre de partits.
Des de la tornada de l’última aturada de seleccions, el Barcelona ha jugat vuit partits en 23 dies, als quals se’n sumaran cinc en els pròxims 14 –Mallorca i Valladolid en Lliga, la final de Copa davant del Reial Madrid i les semifinals de Champions contra l’Inter de Milà.
L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, té clar que hauran “de lluitar fins al final” per conquerir el títol de Lliga i encara que l’objectiu és “no cedir cap punt fins a final de temporada”, no oblida el sofriment davant del Celta, cosa que espera que “hagi estat un toc d’atenció per corregir i millorar totes les coses” que necessiten per als seus objectius. Així, va insistir que “encara queda molt” en la seua batalla de Lliga amb el Madrid. “El camí és llarg fins a final de temporada, i el Reial Madrid és un equip fantàstic, i òbviament intentaran també assolir els seus objectius”, va puntualitzar.
En aquest sentit, no creu que afecti d’una manera o altra la final entre els dos equips de la Copa del Rei de dissabte perquè “són dos competicions diferents”. “Esperem poder demostrar com de bons som contra el Reial Madrid, però després d’aquest partit en quedaran d’altres, en Champions i en Lliga,” va considerar. A més, va reconèixer que pot “entendre” que els seus futbolistes puguin no estar “contents” o “insatisfets” quan són canviats o no juguen, però va deixar clar que “no puc entendre la reacció [que van tenir davant del Celta jugadors com Ansu Fati o Héctor Fort], perquè per a mi és una situació que un ha d’acceptar”.
El club sol·licita a LaLiga avançar el Valladolid-Barça
El Barcelona va enviar ahir un escrit a LaLiga en el qual torna a sol·licitar que avanci l’horari del partit de la jornada 34 contra el Valladolid programat per al dissabte 3 de maig, a les 21.00 hores. Proposa que es jugui a les 14.00, 16.15 o 18.30, per així tenir més temps per preparar la tornada de semis de la Champions davant de l’Inter.
Lamine Yamal, premi Laureus a la Millor Revelació
Lamine Yamal va guanyar ahir el premi Laureus a la Millor Revelació, en una gala en la qual també eren candidats a diferents guardons el Barcelona Femení, Aitana Bonmatí i Marc Márquez. Lamine no hi va assistir i ho va agrair en un vídeo. Com a Millors Esportistes van ser distingits l’atleta Mondo Duplantis i la gimnasta Simone Biles, que va deixar sense premi Bonmatí, mentre que com a Millor Tornada va ser premiada la també gimnasta Rebeca Andrade, que va guanyar 4 medalles a París 2024, desbancant Márquez. El premi al Millor Equip va ser per al Reial Madrid, davant del Barça Femení, i Rafa Nadal va rebre el premi Icona dels Laureus, per la seua brillant carrera.
Rosell i Bartomeu, citats a declarar el 18 de setembre
La jutge que instrueix l’anomenat cas Negreira, Alejandra Gil, ha fixat una nova data perquè els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, a banda d’altres exdirigents del club blaugrana, declarin com a investigats el 18 de setembre, després d’ajornar les seues declaracions previstes per al mes de juny.