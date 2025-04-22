Condemnat per abusos sexuals un exentrenador d'un club de bàsquet de Lleida
En un hotel de Salou, quan dirigia un equip durant un torneig. Va aconseguir les claus de dos habitacions on estaven allotjades jugadores d’un altre equip i s’hi va colar
L’Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a dos anys de presó per dos delictes d’abusos sexuals i dos més de violació de domicili un home que en el moment dels fets entrenava un equip de bàsquet del CB Mollerussa, segons va informar el Diari de Tarragona. El seu equip es trobava allotjat en un hotel de Salou per participar en un torneig entre els dies 15 i 17 d’abril del 2019.
L’individu va aconseguir les claus de dos habitacions on estaven allotjades jugadores d’un altre equip i s’hi va colar. En una va fer tocaments a dos menors fins que una es va despertar i va encendre la llum. L’acusat va dir que s’havia despistat i se’n va anar a l’altra habitació i, proveït de la llanterna del seu telèfon mòbil, va deambular per l’interior. Va ser sorprès per una de les menors que es va despertar i va observar l’acusat a l’interior de l’habitació als peus del llit. Llavors va marxar.
La Secció Quarta de l’Audiència de Tarragona l’ha condemnat a un any de presó per un dels delictes d’abús sexual i de mig per l’altre. En ambdós casos s’ha tingut en compte l’atenuant de reparació del dany. A més, li imposa un altre mig any per dos delictes de violació de domicili. Hi va haver un acord de conformitat entre fiscal, acusació particular i defensa. A una de les víctimes l’haurà d’indemnitzar amb 11.897,64 pels danys morals. L’altra – ara major d’edat– ha renunciat a la quantitat que li pogués correspondre.