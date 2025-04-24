TENIS
Carreño guanya a Saragossa i puja al lloc 21 del rànquing
El tenista balaguerí Antonio Carreño va conquerir aquest cap de setmana passat el Torneig 400 del Real Club Tenis Zaragoza, a l’imposar-se en quarts de final a Carles Perearnau, per 6-0, i 6-1; en semifinals a Manuel Hernandez, per 6-0 i 7-5, i a la gran final Francisco Lasheras, per 6-3 i 6-4. Després de baixar fins al lloc 47 del rànquing mundial de la categoria +85 a causa d’una lesió, les victòries a Badalona i Saragossa li han permès situar-se el 21.