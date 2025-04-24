CICLISME
Pogacar guanya la seua segona Fletxa Valona
L’eslovè Tadej Pogacar (UAE) va justificar la condició de favorit amb la seua segona victòria a la Fletxa Valona, en solitari, com a rei únic del Mur d’Huy. Després d’una jornada de control, sense moviment entre els favorits, el triple guanyador del Tour es va guardar la carta guanyadora fins que faltaven 450 metres per al cim d’Huy. Va reeditar el triomf del 2023 i, als seus 26 anys, el geni de Komenda va posar al seu palmarès la victòria número 94 i la sisena de la temporada.