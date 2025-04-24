FUTBOL
Uns 800 lleidatans a la final
Són els que es desplaçaran dissabte que ve a Sevilla per recolzar el Barça davant del Reial Madrid a l’estadi de La Cartuja. Un error en l’enviament de les localitats indigna el club blaugrana
El Barcelona tindrà aquest dissabte el suport de més de 26.000 aficionats a la final de la Copa del Rei que l’equip disputarà davant del Reial Madrid a l’estadi de La Cartuja, a Sevilla. D’ells, segons van confirmar fonts del club blaugrana, uns 800 seran seguidors lleidatans, tant abonats com membres de les diferents penyes, que han aconseguit una localitat en el sorteig que va fer el club, ja que la petició de localitats superava la xifra que des de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia concedit a cadascun dels dos finalistes, concretament 26.031.
Des de diferents penyes lleidatanes explicaven que ja estan preparant el desplaçament que es farà per diferents mitjans.
Hi haurà diversos autocars, que en la majoria dels casos iniciaran el viatge demà, malgrat que també hi ha els que han optat pel vehicle particular, l’AVE o l’avió.
El repartiment de les entrades ja concedides, no obstant, ha estat un cúmul d’errors des de l’RFEF i l’empresa encarregada, One Box, ja que, com van denunciar nombrosos aficionats ahir a través de les xarxes socials, les dades de les entrades nominals presentaven un seguit d’errors, amb cognoms i número de DNI incorrectes, la qual cosa va provocar la indignació al club.
El Barcelona va emetre un dur comunicat en el qual assenyalava que “el FC Barcelona considera inacceptable la incidència creada en l’enviament de les entrades de la Final de la Copa del Rei per part de l’RFEF i el seu proveïdor de ticketing One Box i manifesta que aquesta gestió ha estat aliena al Club”.
Des de One Box van explicar que “l’error detectat en la nominalitat de les entrades ha estat causat per un error humà del sistema de ticketing de l’RFEF”.
D’altra banda, el Barça va afegir que “l’àrea legal estudiarà si la incidència és susceptible de generar perjudicis als nostres socis, penyistes i aficionats i aficionades i actuarà en conseqüència contra els responsables”.
Laporta: “Encara no hem aconseguit res”
Joan Laporta va valorar ahir les opcions d’assolir el triplet aquesta temporada. “Tot és possible, però encara no hem aconseguit res. I hem de treballar molt per aconseguir-ho, tant a la final de la Copa com a LaLiga, on encara queden cinc partits molt durs, i a les semifinals de la Champions contra l’Inter de Milà”, va subratllar a l’estand per la diada de Sant Jordi.
Julio Salinas i Pepe custodien la copa fins a Sevilla
L’exfutbolista del FC Barcelona Julio Salinas i l’exjugador del Reial Madrid Pepe van traslladar ahir el trofeu de la Copa del Rei fins a l’estació de Sevilla Santa Justa, a bord d’un tren AVE especialment vinilat amb motiu de la final que disputaran blaugranes i madridistes aquest dissabte a l’estadi de La Cartuja. L’RFEF va optar per enviar el trofeu amb tren.