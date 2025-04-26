FUTBOL
Acord de patrocini entre l’AEM i Caixa Rural
L’AEM va anunciar ahir la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat financera cooperativa Caixa Rural, que es mantindrà durant tot l’any del centenari del club i pel qual l’entitat financera oferirà 400 beques de material esportiva, pel valor de 50 euros cada una, als jugadors i jugadores de la base del club. Aquesta iniciativa és el principal pilar d’un acord que també pretén ajudar en el desplaçament dels diferents equips del club o la millora de les instal·lacions.
Jordi Dengra, director de Zona de Catalunya de Caixa Rural, va destacar que “donar suport a l’AEM és una manera de tornar al territori el que ens aporta. Apostem per un model de patrocini amb impacte real”. Per la seua part, el president del club, Paco García, va dir que “la col·laboració ens permet continuar creixent amb una base sòlida”.