BÀSQUET
El Bilbao de Ponsarnau rep l’homenatge popular pel títol
Diversos milers d’aficionats van homenatjar ahir a la capital biscaïna el Surne Bilbao Basket pel títol de la Copa Europa FIBA conquerit pels homes de negre dimecres passat a Grècia després de superar el PAOK de Salònica.
La presidenta del club, Isabel Iturbe, l’entrenador, el lleidatà Jaume Ponsarnau, i el capità, Xavi Rabaseda, van portar el trofeu fins a l’ajuntament, on van ser rebuts a les escalinates per l’alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.