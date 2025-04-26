POLIESPORTIU
Corbins finalitza les obres de millora del pavelló esportiu
L’ajuntament de Corbins ha donat per finalitzades les obres de millora del pavelló esportiu, iniciades al gener, però que han patit un retard a causa de les pluges. Les actuacions han consitit a repintar la pista, reparació d’esquerdes i els arranjaments del manteniment del sostre, que s’ha impermeabilitzat per impedir les goteres que registrava. El pressupost ha estat de 65.000 €, dels quals 35.000 els aporta la Generalitat.