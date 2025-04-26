TENIS
Derrota contundent de l’Enoli Borges en la visita a l’Irun
L’Enoli Borges Vall va encaixar ahir una severa derrota (4-0) en el seu duel directe a domicili davant de l’Irun, que el manté provisionalment en la cinquena posició i, segons els resultats dels seus perseguidors l’obligaria a segellar la seua classificació per a competició europea en l’última jornada de Lliga, la setmana que ve a casa davant de l’Alacant, tercer classificat. L’equip de les Garrigues cauria a la sisena plaça, l’última de llocs europeus, si el Pontevedra guanya demà el Priego i veuria com el Burgos, setè, s’atansa a un sol punt si supera l’Olot avui.
L’Enoli Borges no va tenir cap opció de puntuar, malgrat que el primer partit, entre Gastón Alto i Joan Masip, es va resoldre per un ajustat 3-2 per al local. No obstant, Cesc Carrera i Jair Jiménez van caure per sengles 3-0 davant de Jon Ander Guerricabeitia i Daniel Palacios, deixant sense opció de triomf els lleidatans, que es van acomiadar per la via ràpida amb una nova derrota (3-1) de Cesc Carrera en el seu duel contra Gastón Alto.