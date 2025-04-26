HOQUEI
El Fraga defensa títol
L’equip de la Franja afronta avui davant del Gijón les semifinals de la Champions, torneig que va guanyar l’any passat. Palau de Plegamans i Benfica, l’altre duel
El Club Patí Fraga busca aquest cap de setmana a Palau-solità i Plegamans revalidar el títol de la Champions femenina que va aconseguir, per primera vegada en la seua història, l’any passat a la Corunya, quan van derrotar el Vila-sana en una final que es va decidir després d’una interminable tanda de penals. El primer escull a superar per revalidar el títol serà el partit de semifinals, en el qual el Fraga es mesurarà amb el Telecable Gijón (16.00), que va ser el campió de la competició el 2023 i que té sis títols, mentre que l’altra semifinal enfrontarà l’equip amfitrió, el Palau de Plegamans, amb el Benfica portuguès (13.00). La final es disputarà demà a les 12.15.
L’entrenador del Fraga, el lleidatà Jordi Capdevila, admetia la dificultat de repetir el títol continental i apostava per la humilitat. “Tot partit és un repte i som conscients dels esforços que hi ha darrere de cada victòria”, explicava. El de Juneda afegia que “el desafiament és enorme, però encarem la competició amb respecte, humilitat i moltes ganes de continuar aprenent i creixent”.
Per la seua part, Adriana Gutiérrez, capitana de l’Esneca Fraga, va comentar que, “per a nosaltres, la Final Four no és només una oportunitat de revalidar el títol, sinó una prova de tot el que hem treballat al llarg de la temporada. Afrontem el repte amb molta determinació, sabent que cada partit serà una batalla i que no hi ha espai per a la relaxació”.
Després de guanyar la primera Champions a la Corunya, cosa que no va ajudar a un massiu desplaçament d’aficionats, el club confia que en aquesta Final Four, que es juga a prop de la ciutat oscenca, l’afició es desplaci massivament per ajudar l’equip a guanyar el títol.
El Vila-sana torna a la Lliga després de l’aturada rebent el Voltregà
Després de l’aturada de dos setmanes sense competició, el Vila-sana torna avui a la Lliga rebent el Voltregà (19.00), en un partit en el qual l’equip que entrena Lluís Rodero s’exigeix la victòria per situar-se a tres punts del Fraga, líder en solitari amb un matx més, ja que el d’aquesta jornada el van disputar a finals de març. Precisament, l’últim duel de Lliga del Vila-sana va ser a la pista del Fraga, on van empatar 1-1. El Gijón i el Palau de Plegamans juguen el pròxim cap de setmana.