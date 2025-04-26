La policia actua al centre de Sevilla i dispersa aficionats del Barça
Els agents de la Unitat d'Intervenció Policial han intervingut per dissoldre una gran concentració de barcelonistes abans de la final de la Copa del Rei
La Policia Nacional ha hagut d'intervenir aquest dissabte a la tarda al centre de Sevilla, prop de l'ajuntament, per dispersar una important concentració d'aficionats del FC Barcelona que s'havien reunit hores abans de la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid. L'actuació policial s'ha produït en un ambient de tensió, tot i que els incidents no han arribat a majors.
Cap a les 16:30 hores, agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) han desplegat un operatiu a l'Edifici Laredo, en un carrer de vianants que connecta el consistori sevillà amb la plaça de San Francisco. En aquesta zona s'havien aplegat nombrosos seguidors blaugranes que, entre crits contra l'equip rival, llançaven coets i alguna bengala, segons ha pogut constatar l'agència EFE.
Després de desplegar-se al carrer davant la gran afluència de seguidors i enmig de crits de "Visca Barça" i "Visca Catalunya", els policies antiavalots han aconseguit dispersar una part dels concentrats, tot i que posteriorment s'han replegat gairebé immediatament a una zona propera, just al costat de l'ajuntament.
Incidents aïllats abans del partit
En aquesta intervenció no s'han produït incidents més greus ni detencions, mentre que els agents de la UIP han romàs desplegats a la propera plaça Nueva a l'espera de l'evolució de la situació. Han delimitat amb cintes de plàstic la zona més propera al lloc de concentració, sense que es produïssin més problemes.
D'altra banda, una persona ha resultat ferida lleu en una baralla que s'ha produït aquest migdia entre aficionats del Barcelona i del Real Madrid amb motiu de la final. Fonts de la Subdelegació del Govern a Sevilla han informat que en aquesta baralla no hi ha hagut cap detingut, tot i que han confirmat una detenció relacionada amb l'esdeveniment esportiu sense oferir més detalls.
Un operatiu de seguretat massiu
Un dispositiu format per més de dues mil persones, 1.400 de Policia Nacional i 230 de Local, vetlla per la seguretat dels més de cent mil aficionats que han arribat a la ciutat andalusa, molts d'ells sense entrada. Aquesta nit, més de 26.000 seguidors de cada finalista es donaran cita a l'Estadi La Cartuja, que té un aforament de 70.000 espectadors i que ha estat condicionat per a aquesta gran cita futbolística.