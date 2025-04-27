HANDBOL
El Lleida colpeja primer
Les d’Iban Raigal s’imposen al Meaño i aconsegueixen un avantatge de sis gols per a la tornada. Lara Peris i Cati Casasola van ser clau per a les lleidatanes
❘ lleida ❘ L’Onze de Setembre es va vestir de gala per estrenar la fase d’ascens a Divisió d’Honor Or i el Lleida Handbol va respondre. Les bordeus es van imposar per 29-23 a l’Inelsa Solar Asmubal Meaño de Pontevedra en un gran partit defensiu que els va permetre emportar-se l’anada d’una eliminatòria que es decidirà dissabte vinent a Galícia.
Les lleidatanes van sortir com una exhalació a la primera meitat i acompanyades pel soroll de la seua afició van aconseguir manar en el marcador en els primers minuts (3-0). A través d’una sòlida defensa i els constants contraatacs, el Lleida va castigar molt el rival, que es va veure absolutament superat per la gran actuació de Cati Casasola en atac i Lara Peris sota pals (10-5). Amb el discórrer dels minuts, les gallegues van aconseguir refer-se i reduir l’avantatge local, però una escomesa final de les d’Iban Raigal va col·locar el 16-12 al final dels primers 30 minuts.
A la represa, el matx va pujar d’intensitat i duresa, notant-se la tensió típica d’una fase d’ascens. El Meaño, per la seua part, va fer un pas endavant en defensa, però el Lleida va continuar molt ficat en el duel, aconseguint mantenir el seu avantatge de quatre gols en l’equador del segon temps (20-16).
En els minuts finals del matx, les de Raigal van tornar a tenir l’oportunitat de córrer i es van mostrar letals al contraatac. El Lleida va aconseguir augmentar la renda en els últims minuts, liquidant l’enfrontament i materialitzant una victòria (29-23) que li dona ales per afrontar el partit de tornada a Meaño amb un destacable avantatge de sis gols.
Iban Raigal: “Els sis gols són una bona renda”
Després del triomf davant del Meaño, el tècnic del Lleida, Iban Raigal, va destacar que “els sis gols són una bona renda, encara que no t’assegura res. En la tornada podrem jugar amb aquest avantatge, ja que hauran de superar els 29 gols per poder, com a mínim, igualar-nos”.
Malgrat l’avantatge, el preparador lleidatà va apuntar que “tindrem temps de preparar-nos durant la setmana per a un partit de tornada en el qual ens esperaran i en el qual intentaran liquidar aquesta diferència de sis gols en els primers minuts de partit. Nosaltres haurem de tirar d’experiència i buscar la tranquil·litat. Estic molt content pel partit i veurem si podem continuar somiant”, va afegir el tècnic.L’entrenador també va explicar que “l’equip ha d’anar a Meaño amb l’objectiu de guanyar el partit”. “Tots hauríem firmat aquest resultat abans de jugar, però no hem d’oblidar que encara queden 60 minuts”, va concloure.