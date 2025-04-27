FUTBOL
El Lleida vol dir adeu amb una alegria
Juga el seu últim partit a casa de la temporada. Rep l’Espanyol B
El Lleida CF s’acomiada avui (12.00/Lleida En Joc) del Camp d’Esports en aquesta temporada marcada pels mals resultats i els problemes d’impagaments des del mes de gener, amb un partit gairebé intranscendent però emotiu davant de l’Espanyol B.
Amb la salvació virtualment segellada, el conjunt blau es mesura a un aspirant al play-off d’ascens, setè i a un punt de la promoció a falta de dos jornades, amb la incertesa que, a causa de la crítica situació econòmica que viu l’entitat, el matx d’avui sigui l’últim que jugui el Lleida CF al Camp d’Esports.
Per això, la plantilla blava, malgrat la seua complicada situació en el dia a dia i les baixes a la zona defensiva (seguiran absents Campins, Solbes, Lozano i també Quadri), s’ha marcat el repte de tancar el curs amb bones sensacions i poder a la fi sumar la primera victòria com a local del 2025, ja que en la segona volta el Lleida acumula cinc empats i dos derrotes a casa, on no guanya des del 22 de desembre davant de l’Andratx (3-0). No obstant, l’últim duel al Camp d’Esports, un empat (2-2) davant del València Mestalla, és l’exemple a seguir per al tècnic blau, Iñigo Idiakez. “Vull que en el partit hi hagi comunió entre el públic i els jugadors. El dia del València Mestalla va ser un espectacle veure com la grada ens empenyia i ha de ser el mateix. Vull que l’equip vagi a buscar el partit”, va destacar el tècnic basc, que va apel·lar que “l’afició estigui a l’altura d’aquest escut, igual que ho estarem els jugadors. Estem preparats, malgrat que el dia a dia és de necessitat”.
De fet, Idiakez va ser relativament optimista sobre el futur del Lleida, ja que va assegurar que “el club està treballant per tirar endavant la situació i crec al cent per cent que la temporada que ve seguirà”. No obstant, va sentenciar que “aquí només hi ha una persona que no ha estat a l’altura del club”, en una clara referència al president Luis Pereira.