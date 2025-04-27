MOTOCICLISME
Marc manté el ple
El gran dels Márquez s’anota la victòria en l’Esprint davant del seu germà Àlex i amplia l’avantatge. Fabio Quartararo va prendre la pole al lleidatà
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) va sumar la cinquena victòria consecutiva en una cursa Esprint, la del Gran Premi d’Espanya de MotoGP al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Encara que el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) va ser l’autor de la pole position i va saber aguantar el primer envit del lleidatà en la volta inicial, en el segon gir el francès va cometre un error que el va fer rodar per terra en el revolt sis que va deixar el camí lliure per a la cinquena victòria consecutiva del vuit vegades campió del món, que ratifica també el seu liderat en el Mundial, ara amb un avantatge de vint punts respecte del seu germà Àlex, que va ser segon, i de 31 punts al davant de l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que per quarta vegada aquest any va completar el podi.
Malgrat els intents de Marc Márquez per liderar la cursa des del mateix moment en què es va apagar el semàfor roig, Quartararo va saber defensar la pole per liderar la primera volta davant del de Cervera i ambdós van aconseguir uns metres d’avantatge sobre la resta de pilots, encapçalats per Àlex Márquez i Bagnaia.
En la segona volta el francès va intentar aguantar l’interior que li estava realitzant Marc i va acabar rodant per terra al forçar molt la trajectòria, la qual cosa va deixar el gran dels germans Márquez com a líder, ara amb Àlex enganxat al seu rebuf.
Ambdós van rodar a ritme de volta ràpida en aquest segon gir, però el ritme que va imposar el vuit vegades campió mundial va resultar insostenible per als seus rivals i a poc a poc les diferències es van anar incrementant per sobre del segon, en tant que darrere d’ells se n’anaven a terra l’australià Jack Miller i el francès Johann Zarco.
La situació de cursa ja va semblar estar consolidada, tret d’un error de pilotatge o una avaria mecànica, amb un Marc Márquez que va mostrar una solvència inqüestionable per poder mantenir a ratlla tant el seu germà com Bagnaia, que es van repartir, com gairebé sempre fins ara, les dos posicions restants del podi.
“El més positiu és que hem estat molt ràpids en el ritme. He gaudit molt, perquè he tornat a ser líder en una cursa Esprint. Demà –avui– podem fer una bona carrera i l’objectiu és acabar en el podi”, va destacar el pilot lleidatà. Tant ell com el seu germà van ser sancionats amb 2.000 euros de multa per saltar-se el semàfor a la Q2, encara que sense penalització de posicions.
Per la seua part, Manuel González (Kalex) i José Antonio Rueda (KTM) van aconseguir la pole en Moto2 i Moto3, respectivament.