Victòria i liderat per a Àlex
El petit dels Márquez aconsegueix el seu primer triomf en MotoGP i recupera el liderat del Mundial. Marc va caure en la tercera volta i va acabar dotzè
Àlex Márquez va recuperar ahir el liderat del Mundial de MotoGP i ho va fer en gran, aconseguint la primera victòria de la seua carrera a la categoria reina a l’aprofitar el regal d’aniversari (el passat 23 d’abril va complir 29 anys) que li va fer el seu germà i fins ahir líder Marc Márquez, que se’n va anar a terra en la tercera volta després d’un gir inicial d’altes pulsacions amb el seu company d’escuderia Pecco Bagnaia.
En la seua sisena temporada seguida a la categoria reina i després de pujar vuit vegades al podi va arribar a la fi la primera victòria en MotoGP. El triomf del 73 fa que els Márquez es converteixin en els primers germans de la història a guanyar una cursa en MotoGP, tot en el triomf número 200 per al motociclisme espanyol en aquesta categoria reina.
Àlex va exhibir solidesa i va aprofitar les seues oportunitats en una carrera marcada per la caiguda del seu germà al tercer gir, quan anava tercer. Volta a volta, el de Cervera es va atansar a l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) i al francès Fabio Quartararo (Yamaha) i els va avançar per prendre el control de la cita a partir de la volta 14.
Així, va retenir el principi de la cursa i va travessar la meta primer davant del pilot gal i del transalpí, que el van acompanyar al podi per celebrar el primer triomf de la seua carrera a la categoria reina.
Amb aquest resultat se situa de nou en la primera posició de la general amb 140 punts, un més que el seu germà Marc, que va reduir el mal acabant dotzè i sumant uns valuosos punts per mantenir-se darrere del seu germà.
Fabio Quartararo va tornar a exercir de líder des de la seua pole position per enfilar el revolt de final de recta primer davant de Pecco Bagnaia, que va aprofitar l’aixecada de roda de la moto de Marc Márquez per dos vegades per situar-se segon. Va començar llavors una intensa lluita entre els dos companys de l’equip oficial Ducati.
Ambdós es van tocar en diverses ocasions fins que el lleidatà, que dissabte havia guanyat l’Esprint, va consolidar la segona posició, malgrat els esforços del torinès en aquesta primera volta, si bé després l’italià la va recuperar. No va tardar Àlex Márquez a superar els dos, però a l’entrar molt colat a punt va estar d’envestir-los, encara que tot va quedar en un ensurt i va poder controlar la situació per tornar a la traçada en la quarta posició.
Però tot va fer un gir de forma abrupta on menys s’esperava. Va ser al revolt 8, d’esquerres, durant la tercera volta i al punt que millor traçava, quan l’octocampió del món va perdre el control de la moto, previsiblement al tocar amb el genoll a l’asfalt, i se’n va anar cap a la grava. Va tornar a pista al fons del grup, però el treball ja havia quedat arruïnat, sense opcions ja d’atrapar els de davant.
Així mateix, només un gir després, Àlex Márquez avançava Bagnaia per situar-se en segona posició, sol amb el Diable davant, i Fermín Aldeguer (Ducati) se n’anava a terra a la sisena volta quan provava d’atansar-se a aquestes posicions de podi.
Àlex va superar Quartararo al començament de l’onzena volta al frenar a l’últim moment del revolt u i, a partir d’allà, va començar a tirar amb força per intentar consolidar la primera posició de la carrera i, a més, el liderat del Campionat del Món. I és que, en tot just una volta, el petit dels germans Márquez va obrir un buit de més d’un segon sobre els seus rivals, i les diferències van anar en augment volta a volta.
La situació al capdavant de la cursa es va consolidar plenament amb el liderat d’Àlex Márquez, mentre que a Quartararo i Bagnaia se’ls va atansar perillosament Maverick Viñales, que ja estava a cinc dècimes de l’italià, si bé no hi va haver canvis i aquest va acabar sent l’ordre final de la cursa.
El pilot de Cervera, que encara va tenir temps de saludar durant l’última volta els més de 100.000 espectadors presents ahir a les grades del circuit de Jerez, va ser el primer a veure la bandera de quadres sostinguda pel tenista Carlos Alcaraz, un resultat que li permet estrenar el seu historial de victòries a la màxima categoria i tornar a la primera posició de la classificació general, encara que sigui per només un punt d’avantatge sobre el seu germà Marc. Al seu torn, Bagnaia, que va ser de nou tercer, se situa a 20 punts del líder i a 19 de l’octocampió del món.
“Aconseguir la primera victòria a Jerez és increïble”
“És el millor regal d’aniversari que podia tenir: aconseguir la meua primera victòria aquí, a Jerez, davant de la teua afició. He parat al sector Nieto-Peluqui i ha estat una bogeria. M’hauria quedat allà deu minuts més, però no podia. És una cosa indescriptible. En aquell moment no puc dir què he sentit, encara estic com aterrant. És el somni complert de tot pilot espanyol: guanyar la seua primera carrera a Jerez, així que l’he pogut complir i és una cosa meravellosa”, va dir emocionat el nou líder del Mundial, un Àlex Márquez que va completar un gran premi gairebé perfecte. “Crec que ha estat una carrera en què he estat intel·ligent en tots els moviments. És veritat que al principi he atacat massa i he perdut una miqueta, però després ja he imprès el meu ritme”, va indicar.
Per la seua part, el seu germà Marc va reconèixer que “la notícia és veure el meu germà guanyar una cursa de MotoGP, sobretot, perquè sé que era un dels objectius de la seua carrera esportiva: guanyar una carrera de MotoGP”. Sobre la seua actuació va ser autocrític. “És un error greu. Més que res perquè aquest any estic intentant estar molt calmat, és l’any que estic caient menys, però porto dos errors els diumenges que si vull lluitar per aquest Mundial i ser competitiu no els puc cometre”, va apuntar.
González i Rueda recuperen el liderat i Moreira acaba quart
El madrileny Manu González i el sevillà José Antonio Rueda van guanyar ahir al traçat de Jerez i van recuperar el liderat de Moto2 i Moto3, respectivament.
L’andalús va ser profeta a la seua terra amb un triomf incontestable, sumant un Grand Chelem, amb pole, victòria, volta ràpida i liderant totes les voltes incloses. Va avantatjar en més de 4 segons el valencià Ángel Piqueras, que ara avantatja en 4 punts al campionat.Manu González tampoc va donar opció a ningú en Moto2 i va reprendre el liderat, amb set punts d’avantatge sobre un Arón Canet llastat per la seua sortida. Així mateix, el belga Barry Baltus (Kalex) va ser segon i el brasiler Diogo Moreira es va quedar a un pas del podi al ser quart, però recupera tres llocs al Mundial.