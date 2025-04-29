FUTBOL
Acord del Barça amb Flick per renovar per un any més, fins al 2027
El tècnic del FC Barcelona, Hansi Flick, que té contracte fins al 30 de juny del 2026, renovarà per una temporada més. Segons Mundo Deportivo, que cita fonts properes al tècnic alemany, la proposta del club perquè renovi és d’un any fix, respectant la voluntat de Flick d’anar temporada a temporada. Segons la mateixa font, ja hi hauria un acord gairebé total entre les parts a què només li queden per llimar alguns serrells.
D’altra banda, el Barça es va convertir en l’equip més premiat de la Lliga de Campions juvenil al conquerir el títol per tercera vegada ahir després de golejar a la final el Trabzonspor turc (1-4) amb un doblet d’Ibrahim Diarra i gols d’Andrés Cuenca i Hugo Alba (1-4) a Nyon (Suïssa). Aquest títol suposa un triplet després de conquerir Lliga i Copa.