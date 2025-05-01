HOQUEI
L’Alpicat vol omplir el pavelló per a un duel clau
Regalen 2 entrades a cada soci contra el Noia, al qual necessita guanyar diumenge
Omplir el pavelló Antoni Roure és l’objectiu que s’ha proposat el Club Hoquei Alpicat de cara al crucial partit d’aquest diumenge (12.00) davant del Noia, un partit que l’equip de Sito Expósito necessita guanyar per tenir el factor pista a favor en el play-out, en què es jugarà la permanència a l’OK Lliga.
Per a això, des del club s’ha fet una crida a la ciutadania per convertir el pavelló en un fortí, per la qual cosa es regalaran dos entrades a cadascun dels 348 socis per aconseguir cobrir l’aforament de 650 localitats. A més, s’ha organitzat un esmorzar amb preus populars al bar del pavelló.
Malgrat el gran empat aconseguit diumenge passat a Calafell, les victòries del Voltregà i Caldes i l’empat del Sant Just van condemnar l’Alpicat a jugar la promoció de descens. Ara només falta conèixer el rival, que sortirà del duel que dirimiran en l’última jornada el Sant Just i el Caldes a la pista del primer, amb avantatge de dos punts dels vallesans, i si l’afrontaran amb el factor pista a favor o en contra. És per això que necessita guanyar al Noia per no dependre d’altres resultats i assegurar-se l’onzè lloc, que li asseguraria jugar un hipotètic tercer partit a casa, si bé l’empat també li serviria, sempre que el Sant Just perdés a casa davant del Caldes, ja que si perden tots dos, quedarien empatats i els del Baix Llobregat tenen l’average favorable.
“Volem que sigui una festa de l’hoquei, una festa familiar, com la que vam viure el dia de l’ascens”, afirma la presidenta, Meri Mata, qui reconeix que la permanència passa per tenir el factor pista a favor. “Pels números que tenim, és prioritari tenir la pista a favor, perquè en tota la fase regular només hem aconseguit dos empats com a visitants, així que la nostra fortalesa rau en el nostre pavelló i la nostra gent”, va afegir.
El conjunt de Sito ha aconseguit les set victòries exercint de local, a més de dos empats i només tres derrotes, mentre que com a visitants les xifres són demolidores, amb només dos empats i onze derrotes. “Sabem que hi haurà nervis i pressió, però hem de demostrar que ho podem aconseguir, i els ànims són molt alts”, va assegurar Mata.