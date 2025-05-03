HANDBOL
El Lleida Handbol defensa sis gols de renda avui a Meaño
L’equip d’Iban Raigal busca plaça a la Final Four de la fase d’ascens
El Lleida Handbol busca avui una plaça a la Final Four de la Fase d’Ascens a la Divisió d’Honor Or, la segona categoria de l’handbol femení estatal. Per a això ha d’eliminar el Meaño gallec (20.00), en un partit de tornada en el qual defensa una renda de 6 gols, després que el duel d’anada, disputat dissabte passat a l’Onze de Setembre, acabés 29-23 a favor de l’equip que entrena Iban Raigal. “Hem preparat el partit per guanyar-lo”, explicava ahir l’entrenador de l’equip lleidatà. “No podem confiar en la renda que portem. A més, l’objectiu és també marcar 24 gols, ja que això ens dona un gol més de renda, ja que elles a Lleida en van anotar 23”.
L’expedició lleidatana va sortir ahir a les 5.30 del matí fins aquesta població de la província de Pontevedra i la tornada serà tot just acabar el partit, per la qual cosa el retorn a Lleida el tenen previst per demà diumenge al voltant de les 13.00. “És un viatge llarg, però l’hem preparat amb temps i amb prou descans, ja que entre l’arribada a Meaño i el partit hauran passat 24 hores”, afegia el tècnic.
Raigal assenyala que “espero un matx complicat, en el qual elles intentaran remuntar com més aviat millor el desavantatge de 6 gols que tenen, així que els primers minuts seran molt importants,” considera. “Segur que el partit començarà amb un ritme elevat, però el més important és que aguantem aquests primers compassos i sapiguem portar el ritme del partit nosaltres.”
Sense baixes a l’equip, Raigal afegeix que “ja vam veure en l’anada que elles són un equip molt físic, fort i amb una defensa potent, però ja les hem guanyat a Lleida i la clau estarà que, a més de controlar el ritme, siguem capaços de córrer, que és la manera en què podem fer-los mal”.
El tècnic afegeix que “físicament arribem bé, hem pogut descansar i tenim bones sensacions. Penso que podem tornar a guanyar i amb aquesta intenció anem”, va reiterar.
Aquesta eliminatòria dona accés a una Final Four, que es sortejarà aquest dilluns, i en la qual els quatre equips classificats lluitaran per dos places per pujar a Divisió d’Honor Or.