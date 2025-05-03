ATLETISME
La Mitja Marató de Tàrrega ja compta amb 650 inscrits
És el millor registre postpandèmia, se celebrarà el dia 11 i inclou els 10 km
Tàrrega viurà el diumenge 11 de maig la 24a edició de la Mitja Marató i 10 Km Ciutat de Tàrrega amb el millor registre d’inscripcions des de la pandèmia. El club d’atletisme 100x100 Fondistes, organitzador de la prova, ja compta amb 650 inscrits i la xifra pot augmentar perquè les inscripcions encara estan obertes al web www.fondistestarrega.com. Per primera vegada, la carrera s’emmarca en els actes de la festa major de Tàrrega, que tindrà lloc del 10 al 18 de maig a la capital de l’Urgell.
La cita esportiva arrancarà les 9.00 i tindrà com a punt de sortida i arribada el Parc Esportiu de Tàrrega. Com ja és habitual, comptarà amb dos circuits de 10 i 21 quilòmetres combinant asfalt i camins amb un recorregut que passarà pel centre de la ciutat i per les poblacions de Vilagrassa, el Talladell i la Mora (Segarra).
La prova forma part de les competicions puntuables de la Lliga Ponent i rebrà el suport de més d’un centenar de voluntaris que ajudaran a fer possible l’organització amb el muntatge, el suport als atletes i l’assistència a les diferents zones d’avituallament.
Imma Grau, secretària de la junta del club d’atletisme 100x100 Fondistes, va valorar molt positivament la resposta del públic: “Estem molt satisfets amb la xifra d’inscrits, és una dada rècord dels últims anys i encara pot créixer fins al dia de la cursa”.
A més, Grau també va explicar que ja han començat els preparatius per a l’organització de la carrera de l’any que ve “per celebrar els 25 anys amb una edició especial”.
Per la seua part, la regidora d’Esports, Laura Tejero, va felicitar el 100x100 Fondistes “per la bona organització de la prova i l’augment del nombre de participants. És una cita destacada en el calendari esportiu del nostre territori i els animem que continuïn així”.
La prova compta amb el suport de la regidoria d’Esports de Tàrrega, l’ajuntament de Vilagrassa, l’EMD del Talladell, el consell comarcal de l’Urgell, la Diputació i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. La cita es dedica a la memòria d’Eduard Garcia i Ricard Mir, fundadors del 100X100 Fondistes.