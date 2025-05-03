BÀSQUET
Gerard Encuentra deixa clar que “no ens pot passar el mateix que a Andorra” per rebre l’UCAM
El tècnic de l’Hiopos Lleida vol “veure el Barris Nord de les grans ocasions”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va demanar “veure el Barris de les grans ocasions” en l’important partit que disputarà el conjunt lleidatà demà (17.00 h) contra l’UCAM Múrcia, en el qual podria fins i tot segellar matemàticament la salvació si guanya i el seu triomf es combina amb les derrotes de Girona, Granada i Corunya –que disputa el seu partit dijous davant del Barça.
Per aconseguir una victòria “que ens atansaria molt a l’objectiu”, l’entrenador va deixar clar que “el que no pot passar és el que ens va passar a Andorra, on ens va faltar un punt d’actitud” i va destacar la importància del suport de l’afició al Barris Nord: “Nosaltres hem de donar arguments perquè el públic vagi a mort amb l’equip. En molts partits aquí ho hem fet. El nostre equip ha de treure l’orgull de la gent a base d’esforç i lluita, i que això s’encomani”, va declarar.
“L’equip està treballant molt seriosament, està concentrat després del cop rebut a Andorra que ens ha tornat a tensar a tots”, va explicar el tècnic, que també va reconèixer cert desgast físic a la plantilla abans d’arrancar un mes de maig amb cinc partits.
Respecte a la situació classificatòria, Encuentra va voler desmarcar-se de parlar constantment sobre la permanència: “El tema d’estar salvats o no és una cosa que es parla més en l’entorn que nosaltres des de dins. En el dia a dia parlem de què millorar. Volem que la nostra gent estigui orgullosa de nosaltres, aquest és el nostre objectiu i, evidentment, si ens acabem salvant, la temporada serà un èxit”, va sentenciar.
Encuentra també va reflexionar sobre la dificultat afegida d’aconseguir victòries en aquest tram final: “És com en els exàmens, el que ho deixa per a l’últim dia... Ara tots volen treure la nota per assolir l’objectiu”, va apuntar. A més, va destacar que “nosaltres hem estat tot l’any fora del descens i ara hem de descobrir quin equip som en els partits de molt en joc”.
Sobre l’UCAM Múrcia, va advertir que “serà un partit molt complicat contra un equip que s’està jugant entrar en play-off. De vegades ens oblidem que l’any passat van jugar la final de l’ACB. Tenen molt bons jugadors, alguns que nosaltres ni podem atansar-nos a fitxar”. No obstant, l’equip murcià tindrà la baixa gairebé segura de Simon Birgander i són dubte Kaiser Gates, Dani García i Kostas Antetokounmpo.
El conjunt lleidatà afronta un mes de maig molt intens amb cinc partits, un dels quals entre setmana. Davant d’aquesta càrrega de partits i el cansament acumulat, l’entrenador va explicar que “tenim un cos tècnic ampli i un departament de preparació física que controla tots aquests temes. Intentarem rotar més els jugadors que tenen les cames més carregades durant els entrenaments i estar més pendents del seu control”.
“A Van der Vuurst li ha faltat humilitat i esforç”
A més d’analitzar el partit davant d’UCAM Múrcia, Gerard Encuentra també va ser preguntat per la recent rescissió del contracte de Keye Van der Vuurst i va deixar clara la seua opinió sobre què va fallar perquè el neerlandès tingués un bon paper a Lleida: “El que li ha faltat és humilitat, esforç i ambició”, va sentenciar, afegint que “és un dels jugadors amb més talent ofensiu que he entrenat, sap jugar el pick and roll de manera espectacular, però tot això sense esforç i humilitat no val per a res, i més en un equip com el nostre”.
De fet, l’entrenador lleidatà va lamentar que “és un noi de 23 anys que encara no han demostrat res. L’any passat va jugar a Palència i van baixar, va començar la temporada al Joventut amb un molt bon contracte i no va entrar en rotació i aquí ho tenia tot per poder fer un pas endavant. Li hem donat oportunitats i ell no les ha acabat d’aprofitar”, una cosa que queda patent perquè va ser descartat en els últims set partits com a jugador de l’equip lleidatà.Encuentra va concloure la seua intervenció sobre el jugador neerlandès dient que “li va faltar saber on venia” i va acabar sentenciant que “nosaltres anem a mort amb els que van a mort amb nosaltres”.