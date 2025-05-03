El Vila-sana guanya la semifinal i es jugarà el títol del Mundial de Clubs contra el Fraga
Les del Pla van derrotar a l’Aberastain per 7-2 i les de la Franja, al Concepció per 3-0
Vila-sana i Fraga es disputaran el títol del primer mundial de clubs d’hoquei patins femení. Un gran Vila-sana ha escrit un nou capítol en la seua història, un altre més, en classificar-se per a la final després de derrotar l’Aberastain, subcampió americà, per 7-2 . Mentrestant, el Fraga es va imposar al Concepció, campió del seu continent, per 3-1, en un partit dominat per les de la Franja. Així, ambdós equips repetiran la final de la Champions de l’any passat disputada en la Corunya i que acabo amb victòria de les fragatines en els penals.
Maria i Victòria Porta, Luchi Agudo, Flor Felamini i Sandra Coelho va ser el quintet inicial en el partit de debut del Vila-sana en el Mundial de Clubs. Un enfrontament al pavelló Aldo Cantoni amb moltíssims espectadors entre qui no van faltar els seguidors argentins del Vila-sana: pares, mares, parents i nombrosos amics de les quatre argentines de les del Pla d’Urgell que es van fer sentir a tota hora. No només ells van animar les de Lluís Rodero, ja que per totes les grades hi havia grupets de samarretes grogues.
El partit va començar molt ràpid i descontrolat amb contínues contres d’ambdós equips. En aquests primer minuts la portera del Vila-sana Sandra Coelho va ser protagonista amb dos parades importants. Per part lleidatana, Luchi Agudo també va tenir un parell d’ocasions amb sengles trets que va rebutjar Malena Galdeano, portera de les argentines. En el minut deu el Vila-sana es va avançar amb un gol de Dai Silva, que es va mostrar molt activa. Abans del 2-0, Horche i Gime Gómez també van poder marcar. Sí que ho va fer la segona en el minut 18 gràcies a una nova jugada trenada. L’Aberastain podria haver retallat distàncies si Valentina Ariadna, en el minut 18, hagués aprofitat la falta directa que van xiular al seu favor per l’expulsió amb blau de Victòria Porta. Igualment, un minut després, el Vila-sana, que controlava la bola i el partit, podria haver marcat el 3-0, però Flor Felamini va fallar una falta directa que va rebutjar bé Galdeano. Amb el 2-0 es va arribar al descans.
La segona part va començar amb un gol als 20 segons de Dai Silva, el seu segon de la nit, gràcies a un gran passi de Gimena Gómez. Les lleidatanes van aprofitar el desconcert amb què van sortir les argentines . Amb el 3-0, el partit entrava en una nova dimensió i quedava pràcticament sentenciat amb un Aberastain que, ara sí, es va tancar totalment a la seua porteria davant d’un Vila-sana superior. Les de Lluís Rodero, que va rotar bastant, tenien possessions llargues per aprofitar l’avantatge dels tres gols davant d’un equip sense idees i tancat enrere. Quan més tranquil estava jugant el Vila-sana, un error defensiu deixo la bola a Valentina Ariadna que no va desaprofitar l’ocasió i va fer el gol en el minut 36. Les del Pla d’Urgell, no obstant, van reaccionar ràpid amb un gol de Gimena Gómez al cap de pocs segons. El partit havia entrat en una etapa boja i es va confirmar amb un altre gol, un minut després, de Valentina Ariadna, que posava en el 4-2 al marcador. Lluís Rodero va tallar el partit amb un temps mort per tranquil·litzar les seues jugadores, i el Vila-sana no va patir en excés, gràcies, també que Victòria Porta va fer el cinquè en el minut 41, després d’una de les possessions llargues que les del Pla van protagonitzar durant tota la segona part.
Dai Silva,después d’una gran assistència de Luchi Agudo, va fer el 6-2 que ara ja sí deixava el partit llest per a sentència. Abans del final, Luchi Agudo es va sumar a la festa i, en el minut 45 va posar el 7-2 al marcador que acabaria sent el resultat definitiu.
Una victòria que va desencadenar l’alegria entre les jugadores i la grada. Després de les salutacions oficials entre els dos equips i els àrbitres les jugadores del Vila-sana van estar més de mitja hora firmant autògrafs i fent-se fotografies i no només amb els seus familiars, amb els centenars de nens i nenes que els demanaven fotos, autògrafs, samarretes.... un bany de masses al cap i a la fi amb una ciutat que s’ha bolcat amb la competició . A les del Pla d’Urgell els falta ara fer el pas definitiu per convertir-se en campiones del Món i aconseguir així el que seria el seu primer titulo internacional, el segon de la temporada.