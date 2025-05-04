Cruel desenllaç per l’AEM, que haurà de remuntar al Recasens (3-1)
L’expulsió de Noe i els serveis de cantonada condemnen les lleidatanes
L’AEM visitava el Municipal de Pradoviejo de Logronyo per començar amb bon peu la seva aventura als play-offs i somiar en ser equip de Primera Divisió.
El DUX Logronyo ha començat la primera part dominant i demostrant que eren les locals. Al quart minut de joc han avisat amb un córner tancat que ha rebutjat la portera Maria Mon amb contundència. L’AEM s’ha avançat a la sortida d’un córner mitjançant una potent rematada de Vero Herrera després d’una excel·lent centrada d’Evelyn. De serveis de cantonada anava la primera part, on després d’un dubtós córner, Natalia Cebolla ha empatat el partit per les locals. Instants després del gol, Inés ha perdonat per centímetres el que hagués suposat l’1-2 a l’electrònic. Tan sols un minut després el Logronyo l’ha tingut per avançar-se al marcador. El resultat en aquesta rocambolesca primera part ha estat 1-1.
Al segon temps les lleidatanes han sortit despistades amb moltes pèrdues de pilota, però a poc a poc han anat progressant en el joc. L’AEM ha continuat insistint i després d’una jugada embolicada la defensa riojana ha tret un remat d’Evelyn sota pals. A la següent jugada la portera local, Chelsea, ha realitzat una sensacional aturada a un remat de Maryame Atiq. Al minut 70 l’AEM s’ha quedat amb una jugada menys després d’una desafortunada acció de Noe Fernández. Tot i estar amb una menys, l’AEM ho ha intentat mitjançant Marta Gestera i Loba. El desenllaç del partit ha estat el més cruel possible, al minut 90 Velasco de volea ha posat per davant a les locals. L’AEM s’ha enfonsat i les logronyeses han olorat sang, a la sortida d’un córner, Cebolla ha sentenciat situant el 3-1 definitiu.
Amb la feina per fer i l’esperança d’una remuntada èpica, el partit de tornada serà diumenge vinent a les 12.30 al Recasens.