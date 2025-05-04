BÀSQUET
Jugadors i afició celebren l’ascens del Mollerussa amb una rua
Recepció a l’ajuntament, on van firmar el llibre d’honor
El Club de Bàsquet Pujol Mollerussa va celebrar ahir l’ascens esportiu del seu primer equip a la Tercera FEB, l’antiga lliga EBA, la qual cosa situa l’equip en la quarta categoria del bàsquet estatal. Després de dos temporades perseguint aquest objectiu, el conjunt dirigit pel tècnic local Marc Díaz ha aconseguit finalment assolir aquesta meta de forma merescuda. Així, jugadors i aficionats van participar en una rua que va partir del pavelló poliesportiu, va passar pel carrer Arbeca i el centre de la localitat fins a arribar a l’ajuntament, on van ser rebuts per la corporació municipal i van firmar en el llibre d’honor.
Des del balcó del consistori, jugadors i directiva van agrair la implicació de l’afició. “Era una cosa molt desitjada”, va explicar el president del club, Pere Codina, després de rebre el trofeu de campions. “El club fa dos anys que intenta aconseguir aquest objectiu i ara, la temporada vinent, intentarem consolidar-nos i mantenir la categoria”, va afegir. L’equip tanca la temporada amb un balanç gairebé impecable: només sis derrotes en tot el curs, cinc de les quals van arribar durant la primera volta, mentre l’equip es conjuntava i incorporava noves peces. Aquesta fita té un valor afegit per al club i la ciutat, ja que és la primera vegada que el CB Mollerussa aconsegueix l’ascens a aquesta categoria per mèrits estrictament esportius. En les dos ocasions anteriors en què el club va militar en aquesta Lliga, ho va fer mitjançant una permuta de plaça. “Feia més de vint anys que no estàvem en aquesta categoria i ara tornem, però per la porta gran”, va remarcar el president.