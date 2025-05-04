Golejada i a la final
El Vila-sana i el Fraga es disputaran aquesta matinada el títol del Mundial de Clubs després d’imposar-se a les semifinals. Dai Silva lidera les del Pla amb un hat-trick i Gómez en la clara victòria davant del campió panamericà, el Deportivo Aberastain
Un gran Vila-sana va escriure la matinada de divendres a dissabte un nou capítol en la seua història, derrotant (7-2) el Deportivo Aberastain, campió panamericà, i classificant-se per a la final del Mundial de clubs de la World Skate, en la qual s’enfrontarà al Fraga, que en la seua semifinal va superar el Concepción (3-1). Una final que es juga aquesta pròxima matinada (1.30 h, Esport3) i és una repetició de la final de la Champions de l’any passat, disputada a la Corunya i que va acabar amb victòria de les fragatines en els penals.
El partit va començar descontrolat, amb molts contraatacs. En aquests primers minuts, Sandra Coelho va ser protagonista amb dos parades. Agudo va tenir un parell d’ocasions que va rebutjar Galdeano. El Vila-sana no va patir gaire i va tenir més temps la bola. En el minut 10 va arribar l’1-0, obra de Dai Silva, molt activa. Les lleidatanes van obrir la llauna gràcies a la insistència. Abans del 2-0, Horche i Gómez també haurien pogut marcar però no ho van aconseguir. Sí que ho va fer Gómez al minut 18, gràcies a una nova jugada trenada de les grogues. L’Aberastain hauria pogut retallar distàncies si Valentina Verón, en el minut 18, hagués aprofitat la falta directa que van xiular a favor seu per la blava a Victòria Porta. Un minut després, el Vila-sana, que era superior i controlava la bola i el partit, hauria pogut fer el 3-0, però Felamini va fallar una falta directa que va rebutjar bé Galdeano.
La segona part va començar amb un gol als 20 segons de Silva, el seu segon de la nit a San Juan, gràcies a una gran passada de Gómez. Les lleidatanes van aprofitar el desconcert amb què van sortir les argentines, que van perdre la primera bola. Amb el 3-0, el partit va entrar en una nova dimensió, ja que quedava pràcticament sentenciat, amb un Aberastain que, ara sí, es va tancar totalment a la seua porteria davant d’un Vila-sana que va obrir molt bé la pista i va tenir el control de la bola la major part del temps. Les jugadores de Lluís Rodero, que va rotar bastant, van tenir possessions molt llargues per aprofitar l’avantatge de tres gols, davant d’un equip argentí sense idees i tancat enrere. Quan més tranquil estava jugant el Vila-sana, un error defensiu va deixar la bola a Valentina Verón, que no va desaprofitar l’ocasió i va marcar el 3-1 al minut 36. Les del Pla d’Urgell, no obstant, van reaccionar ràpid amb un gol de Gómez quan havien passat tot just uns segons (4-1). L’argentina va aprofitar que la bola va sortir rebotada del pal en un tir de Felamini.
El partit va entrar en una fase de bogeria, confirmant-se amb un altre gol, un minut després, de Valentina Verón, que va establir el 4-2 al marcador. Rodero va tallar el partit amb un temps mort per intentar tranquil·litzar les seues jugadores. Quedaven 10 minuts per decidir el segon finalista i el Vila-sana no va patir en excés, gràcies també que Victòria Porta va marcar el cinquè al minut 41 (5-2), després d’una de les possessions llargues que les del Pla van protagonitzar durant la segona meitat. Dai Silva, després d’una gran assistència de Luchi Agudo, va marcar el 6-2, que, ara sí, deixava el partit sentenciat. Abans d’arribar al final, Luchi Agudo es va afegir a la festa i, al minut 45, va ficar el 7-2 que acabaria sent el resultat definitiu.
La victòria va desencadenar l’alegria entre les jugadores i la grada. Després de les salutacions oficials entre els dos equips i els àrbitres, les lleidatanes van estar més de mitja hora firmant autògrafs i fent-se fotos. No només amb familiars, sinó amb els centenars de nens i nenes que van assistir al partit. Un bany de masses per part d’una ciutat, San Juan, que s’ha bolcat amb la competició i que té el Vila-sana com un dels seus favorits. A les del Pla els falta fer el pas definitiu per convertir-se en campiones i obtenir el que seria el primer títol internacional i el segon de la temporada després de la Supercopa d’Espanya.
Rodero: “La clau ha estat estar tranquil·les, tenir molta calma”
El tècnic Lluís Rodero va mostrar satisfacció per la victòria. “El primer objectiu l’hem complert i ara en volem més. Hem estat molt superiors, però de vegades aquests partits es compliquen perquè costen i t’acabes adaptant al rival. La clau ha estat estar tranquil·les al principi i tenir calma. Hem creat moltes ocasions i quan la bola ha entrat ha estat més fàcil”, va afegir Rodero.
A més, va dir que “hem aconseguit l’objectiu de guanyar i ho hem fet amb rotacions. Arribem a la final amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Treballarem per aconseguir l’objectiu”. També va tenir paraules d’agraïment per a l’afició. “Venir a l’Argentina, a la pista més gran del món i que ens tractin així no té preu. N’estem molt orgullosos. El Vila-sana és un equip que tracta bé les jugadores i es nota en l’entorn”, va sentenciar. El president Ramon Porta va assenyalar que “escrivim un capítol més per a la història”, mentre que Dai Silva, autora de tres gols, va dir que “se m’ha posat la pell de gallina amb el suport de la gent”.
Vila-sana i Fraga ja van jugar el partit corresponent a la jornada 21, que ahir es va completar.