L'Atlètic Lleida certifica el play-off i encarrila la segona posició a Manresa (0-2)
Els gols a la segona part de Boris Garrós i Manel Martínez, en pròpia porta, han sentenciat un partit on Pau Torres ha salvat l'equip a la primera meitat.
El partit ha començat amb els dos equips temptejant el rival. A partir del minut 10, l'Atlètic Lleida ha trepitjat l'accelerador i ha buscat obrir el marcador. Primer ha estat Nil Sauret amb un xut al travesser i després Eric Jerez amb un gol anul·lat per falta al porter a la sortida d'un córner.
Quan semblava que el gol lleidatà arribaria en qüestió de minuts, el Manresa ha reaccionat i Pau Torres ha salvat fins a cinc ocasions clares de gol per mantenir el seu equip dins del partit. Després dels vint minuts de domini local, el tram final de la primera part ha tornat a ser de tempteig entre els dos equips que defensaven l'empat fins al xiulet final.
A la represa, l'Atlètic Lleida ha sortit molt bé des de l'inici i Nil Sauret ha tornat a trobar-se amb el travesser a la sortida d'un córner. Gabri ha buscat pólvora a la banqueta i han entrat Moró i Soule. Els canvis han donat els seus fruits, tot i que, al minut 61, la jugada del gol ha estat entre Wilber i Boris Garrós per obrir la llauna amb una rematada a boca de canó.
El gol ha donat confiança als lleidatans que han continuat atacant per tancar el partit. Finalment, aquest segon gol ha arribat al minut 80 en una jugada d'infortuni pel Manresa amb un gol en pròpia porta de Manel Martínez. Ja amb els dos equips guardant la pilota s'ha arribat amb el 0-2 definitiu. L'Atlètic assegura matemàticament el play-off i encarrila la segona posició.