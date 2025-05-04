L’Atlètic no passa de l’empat amb l’Alabès
Un gris Atlètic de Madrid, que continua sense respondre lluny del Metropolitano, no va passar ahir del 0-0 davant del Deportivo Alabès a Mendizorrotza en un duel en el qual Jan Oblak i Ander Guevara van tenir molta culpa de l’absència de gols. El partit es va aturar uns minuts per la indisposició a la grada d’un seguidor albiazul que va ser retirat en llitera.
D’altra banda, un total de 118 ultres de l’Atlètic van ser identificats per la policia i tornats amb autobús a Madrid, després de llançar botelles i mobiliari d’un establiment hoteler de Vitòria.