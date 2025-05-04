HANDBOL
El Lleida, a la Final Four
Les lleidatanes es van imposar també al Meaño a domicili i superen l’eliminatòria prèvia. El partit, molt igualat, es va decidir en els instants finals
❘ meaño ❘ El Lleida Handbol ha fet història. Les lleidatanes, que arribaven a Meaño amb una renda de sis gols del duel d’anada (29-23), no van fallar i van aconseguir un triomf molt treballat per 23-25 davant d’un Asumbal Meaño que va presentar batalla fins al final. Les d’Iban Raigal van superar amb èxit el duel d’anada, un desplaçament de més de 900 quilòmetres i van tornar a véncer en el partit de tornada que els dona accés a la Final Four, que es disputarà els propers 16, 17 i 18 de maig, en què se la tornaran a jugar davant de l’Oar Gràcia Sabadell, l’Errotabarri i el guanyador del Saragossa-Deza.
En el duel, el Lleida Handbol, seguint les indicacions del seu tècnic, Iban Raigal, en la prèvia, va sortir amb tot per evitar la reacció de les gallegues, aconseguint establir un marcador de 4-9 que els donava molta tranquil·litat i va obligar l’entrenador local, Juan Manuel Costas, a demanar el primer temps mort del partit. L’aturada va fer efecte i el Meaño va sortir com una exhalació, firmant un contundent parcial de 6-2 que va reduir les diferències a un sol gol al final del primer temps (10-11). A la represa, les lleidatanes van aconseguir mantenir aquest mínim avantatge durant 12 minuts, fins que Laura Miniño va avançar les gallegues per primer cop en el duel (17-16). Malgrat veure’s al darrere al marcador, les de bordeus no es van posar nervioses i van aconseguir agafar de nou les regnes del partit, capgirant el marcador (19-20). Amb aquest avantatge, el Lleida no va fallar i va aconseguir materialitzar un triomf històric (23-25) que els permet continuar somiant i fer un pas gegant cap a la Divisió d’Honor Or.
Iban Raigal: “Arribar a la Final Four és el premi somiat”
Després del partit, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va destacar que “arribar a la Final Four és el premi somiat. Les jugadores han treballat moltíssim aquest any i s’ho mereixen molt”.
Així mateix, l’entrenador va apuntar que “tots els equips participants tindrem les nostres opcions. És tornar a començar des de zero”.Sobre el partit, Raigal va enaltir el treball de les seues jugadores i va explicar que “esperàvem un duel rocós i dur, però hem aconseguit complir. Sobretot en els primers minuts, l’equip ha estat espectacular”, va concloure.