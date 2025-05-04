ELS
La Lliga, més a prop
El Barcelona fa un altre pas cap al títol després d’imposar-se al Valladolid amb una nova remuntada. Van marcar a la segona part Raphinha i Fermín López, per contrarestar el gol inicial dels locals i posar 7 punts de distància sobre el Madrid
❘ valladolid ❘ Una setmana després de proclamar-se campió de la Copa al derrotar el Reial Madrid i a tres dies de jugar-se a Milà el pas a la final de la Champions, el Barcelona va fer ahir un altre gran pas cap al títol de Lliga a l’imposar-se per 1-2 a Valladolid, amb una altra remuntada. El triomf apaga les esperances del Reial Madrid, que avui rep el Celta i que, de moment, queda a 7 punts del líder Barça, al qual rendirà visita la pròxima jornada, en la qual podria quedar sentenciada la Lliga a favor dels blaugranes. La cita de dimarts al Giuseppe Meazza després del 3-3 de l’anada va marcar l’onze de Hansi Flick, que va fer rotacions, com era de preveure, pensant en aquesta semifinal davant de l’Inter.
Als locals, ja descendits, només els quedava acabar la temporada amb la dignitat més gran possible. I van sortir amb ganes, enllaçant d’inici diverses jugades que van crear perill. Aquesta barra inicial es va traduir en una centrada-xut d’Iván Sánchez que va colpejar contra Araujo, sorprenent Ter Stegen, que tornava als terrenys de joc després de 223 dies. L’1-0, de forma increïble, pujava al marcador del José Zorrilla.
Cinc minuts després, Raúl Moro es va plantar sol davant del porter alemany, però no va saber definir bé i Ter Stegen va impedir el segon gol del Valladolid. Malgrat que els seus anaven guanyant, l’afició va complir la protesta i va llançar bitllets falsos de 500 euros amb el rostre de Ronaldo, president del club, al minut 12, mentre en demanaven la sortida del club amb el ja habitual “Ronaldo ves-te’n ja”.
Pau Víctor va poder empatar el partit amb una rematada de cap que va desviar a córner Ferreira, que va tornar a convertir-se en protagonista en el minut 30, amb una altra gran parada davant d’Ansu Fati, si bé va quedar anul·lada la jugada per fora de joc de Fermín López.
El Barcelona estava desconegut. I el Valladolid, també. En el minut 40 i amb 1-0, el debutant Dani Rodríguez havia de ser substituït per lesió. Va entrar Lamine Yamal amb l’ovació del públic blanc-violeta i amb ell, més les entrades de Raphinha i De Jong, el Barça va canviar radicalment i es va mostrar molt més segur en cada arribada a l’àrea local. De fet, Raphinha va tenir l’empat amb un servei de falta directe que va acabar desviant Ferreira.
Va ser el primer avís. Dos minuts més tard, es trobava el rebuig després d’una parada de Ferreira i no va fallar, firmant l’1-1 que enrabiava els visitants per buscar la remuntada i afegir una altra victòria al seu caseller. No va tardar a culminar la millora en el joc. Fermín López no s’ho va pensar i va disparar segons li va arribar la pilota per marcar l’1-2. El Barça va abaixar revolucions, però controlant el centre del camp.
Fort hauria pogut sentenciar amb l’1-3, però el xut va ser repel·lit per la base del pal i Lamine Yamal també va tenir el gol, que va impedir Candela just sobre la línia per evitar el tercer del Barça. Quedaven pocs minuts i el jove internacional desplegava la seua gran qualitat, aprofitant el total control de la pilota del seu equip. Ferreira va impedir un altre gol de falta directa picada per Dani Olmo amb un bon xut. Una jornada menys i 3 punts més per al Barça, que acaricia el títol de Lliga.
Debut i lesió de Dani Rodríguez
Dani Rodríguez, un dels jugadors del filial als quals Hansi Flick va convocar per al partit d’ahir, va debutar a la Lliga i ho va fer com a titular, però no va poder gaudir gaire aquesta circumstància, ja que abans del minut 40 va patir una lesió al braç dret en una topada amb el local Adam Aznou. L’extrem basc va ser substituït per Lamine Yamal.
Esgotada la samarreta del raper Travis Scott
Les samarretes que el Barça ha posat a la venda amb motiu del pròxim clàssic, amb la promoció del raper nord-americà Travis Scott, es van esgotar en mitjana hora, tant l’edició limitada de 1.899 unitats, a 399,99 €, com les 22 firmades, que costaven 2.999,99 €.
La UEFA multa el Reial Madrid amb 15.000 €
La UEFA ha imposat una multa de 15.000 euros al Reial Madrid, per l’actitud racista d’alguns dels seus seguidors durant el partit que l’equip va jugar a l’estadi de l’Arsenal. A més, els aficionats no podran comprar entrades per al pròxim partit europeu que juguin com a visitants.
L’Espanyol, a buscar la permanència
L’Espanyol rep avui el Betis (18.30) amb l’objectiu d’aconseguir una victòria que l’atansi a la permanència. Manolo González, tècnic blanc-i-blau, va advertir que és important “controlar l’aspecte ofensiu del Betis”, ja que “les seues transicions són criminals”.
Míchel dona un toc d’atenció a la plantilla
Míchel Sánchez, entrenador del Girona, va donar ahir un toc d’atenció a la plantilla. “Si algun jugador no està preparat o pensa que els altres no són bons, que ho digui i estarà fora de l’equip”. El Girona rep demà el Mallorca.