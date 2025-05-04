BÀSQUET
L'Hiopos Lleida té avui una oportunitat per assegurar la seva permanència
L’Hiopos Lleida té avui davant la seua afició una nova oportunitat per deixar pràcticament liquidada la salvació. Rep un Múrcia una mica minvat que es juga el play-off
L’Hiopos Lleida té aquesta tarda (17.00) un nou match ball per deixar ja liquidada la permanència una temporada més a la Lliga Endesa ACB. Calendari en mà, el partit davant de l’UCAM Múrcia és, sobre el paper, el més assequible dels sis que li queden als de Gerard Encuentra, que encara han de rebre al Barris Nord La Laguna Tenerife i Unicaja i visitar el Barça, Gran Canària (partit ajornat) i Girona, aquest en l’última jornada.
Si els lleidatans aconsegueixen avui la victòria, que seria l’onzena en el que va de temporada, segellarien virtualment ja la permanència, ja que el Granada, el seu més immediat perseguidor, va perdre ahir a la pista del Gran Canària i ja no podria atrapar-los, ja que estarien a quatre triomfs i només els queda per jugar quatre partits i tenen l’average desfavorable. Mentrestant, el Corunya, el partit del qual davant del Barça s’ha ajornat al dia 8, es quedaria a cinc victòries i el mateix nombre de partits pendents, però amb l’average favorable.
L’última derrota encaixada a Andorra va deixar molt mal sabor de boca en el si de l’equip, no tant pel resultat sinó per la forma com van perdre, sense tenir la més mínima opció en tot el partit. Gerard Encuentra ja va deixar clar en la prèvia que “la salvació és un tema que es parla més en l’entorn que al vestidor”, malgrat que no va amagar que és el gran objectiu de la temporada i que aconseguir-ho serà fruit del treball diari i de la millora de l’equip. “A començaments de temporada vam deixar clar que el nostre objectiu era salvar-nos, però en el dia a dia ens centrem a millorar. Volem fer una bona feina i que la gent n’estigui orgullosa. Si fent això podem salvar-nos, està clar que la campanya haurà estat un èxit”, va apuntar.
L’UCAM Múrcia, vigent subcampió de Lliga (va perdre la final de l’any passat davant del Reial Madrid), arriba a la cita encara amb serioses opcions de posar-se al play-off (està a només un triomf del vuitè lloc que ocupa el Gran Canària), encara que amb una plantilla una mica minvada per les lesions. El tècnic Sito Alonso va donar gairebé per descartat el pivot Simon Birgander, mentre que Kaiser Gates encara no s’ha pogut entrenar en tota la setmana i és seriós dubte, igual que Dani Garcia i Kostas Antetokounmpo. En el bàndol lleidatà l’única baixa és la de Keye van der Vuurst, que aquesta setmana va rescindir el contracte de cessió que tenia i ha tornat al Joventut.
Malgrat aquests contratemps en el quadre murcià, Gerard Encuentra assegura que “serà un partit molt complicat davant d’un rival que s’està jugant el play-off. Molta gent està parlant que és un rival fàcil, però aquest equip va jugar la final de l’ACB l’any passat. Tenen molt bons jugadors i moltes armes”, va avisar.
“Lleida és un dels pavellons més calents de l’ACB”
Sito Alonso, entrenador de l’UCAM Múrcia, va avisar del perill que comporta el partit d’avui al Barris Nord, “una pista de les més calentes de l’ACB”, va assegurar. “L’únic que em preocupa ara és l’Hiopos Lleida. Estan fent una gran temporada a casa seua, on són supercompetitius, i tindrem un partit de gran dificultat”, va afegir el tècnic madrileny, que en l’anterior etapa de Lleida a l’ACB va ser l’entrenador de l’aleshores filial, el Montsó, que jugava a la Lliga EBA.
El Manresa cau i es complica un play-off que s’aviva
El Manresa va sucumbir ahir al seu fortí del Nou Congost davant d’un Breogán ja salvat (93-104) i es complica la presència en el play-off pel títol, que amb els resultats d’ahir s’aviva. Els del Bages es queden amb 16 victòries, les mateixes que el Baskonia, que ahir va guanyar el Saragossa (90-84), i que el Gran Canària, que va apallissar el Granada (98-83), que està ja desnonat, i una menys que el Joventut, que va superar el Bilbao (87-79) i fa un pas de gegant per jugar pel títol.