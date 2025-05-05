“És un cop dur, però toca creure”
Rubén López. Lamenta la derrota en un partit en què “les sensacions eren immillorables” i que se’n va anar “per dos detalls”
El tècnic de l’AEM, Rubén López, se’n va anar realment contrariat de l’encontre, ja que va considerar que “hem fet un partit molt complet, fins i tot amb deu jugadores, però amb dos detalls se te’n va i ara es posa molt complicat, però toca creure, perquè en el partit de Lliga ja les vam guanyar 3-1 i ara hem de repetir-ho”. “El resultat és una llosa gran, però l’equip sempre ha donat la cara i crec que les sensacions eren immillorables i l’equip ha estat a un bon nivell”, va continuar explicant. En aquesta mateixa línia, es va resignar a dir que “és un cop dur, i més començant guanyant, però ens marquen dos gols a pilota parada en jugades que són molt difícils de defensar, perquè la pilota està molt ben posada”. A més, es va sorprendre positivament per la reacció de l’equip després de l’expulsió. “Vaig pensar que ens afectaria més, però hem continuat tenint ocasions”, va apuntar el tècnic, que es va mostrar preocupat perquè la baixa de Noe Fernández “condiciona la tornada, perquè estava en un gran moment de forma”.
Per la seua part, Maryame Atiq va declarar que “hem donat la cara fins a l’últim minut, però això és el que té el play-off, que qualsevol badada et sentencia”. Silvia Peñalver també va lamentar que “el 3-1 ens complica, perquè fins i tot amb una menys hem continuat creient”, però va afegir que “no tenim res a perdre i anirem a la tornada confiant a guanyar a casa”.