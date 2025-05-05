ELS
Desenllaç fatal
L’AEM haurà de remuntar al Recasens un 3-1 contra el Logronyo després d’encaixar dos gols en els minuts 89 i 94. Vero Herrera va avançar les lleidatanes que, ja amb empat, van afrontar els últims 20 minuts amb una menys per l’expulsió de Noe Fernández
❘ logronyo ❘ L’AEM va encaixar ahir una crua derrota (3-1) a Logronyo que li complica seriosament les opcions al play-off i que va deixar sense cap tipus de premi l’esforç i treball d’un equip lleidatà que es va avançar al marcador i va arribar al minut 89 amb empat a un, malgrat quedar-se amb deu a poc més de 20 minuts pel final. Tanmateix, l’equip riojà es va treure de la màniga dos gols, en una jugada aïllada i en un córner que va replicar l’1-1, que obligaran a remuntar dos dianes al conjunt lleidatà en la tornada de diumenge al Recasens.Després del dur cop, les lleidatanes s’hauran de recompondre anímicament per tornar a trobar-se amb les bones sensacions i les ocasions que van generar ahir a Pradoviejo, per provar de remuntar al seu fortí, el Recasens, malgrat que ho hauran de fer sense la seua màxima golejadora, Noe Fernández, que va ser expulsada per impactar amb la bota a la cara d’una oponent en la lluita per una pilota aèria.
En un partit dur, que va anar escalant pel que fa a intensitat i que se li va escapar per complet a l’àrbitra, a l’equip de Rubén López li va tocar la pitjor part, quedant-se amb deu quan estava ben plantat en un partit en el qual mai no es va sentir dominat, fins i tot quan va jugar amb una menys.
De fet, l’arrancada va anar de cara per a les lleidatanes, ja que, replicant el sistema de tres centrals de la setmana passada a Alhama, va saber contenir l’ofensiva rival i es va avançar amb un cop de cap de Vero Herrera a la sortida d’un córner (0-1) al minut 17, també molt similar al que va anotar en terres murcianes. Però l’avantatge que va aconseguir en un córner, molt ben penjat per una Evelyn que va sumar la seua desena assistència en Lliga, el va perdre de la mateixa forma deu minuts després. L’equip local va carregar l’àrea petita amb gairebé una desena de jugadores, tapant per complet la sortida de Mon. Isina va posar la pilota molt tancada i, a la mateixa línia de gol, Natalia Cebolla va empènyer la pilota al fons de la xarxa (1-1). El conjunt lleidatà va estar a molt poc de tornar a decantar la balança poc després, en una centrada des de la dreta que va picar de mans la portera Chelsea, evitant el cop de cap còmode d’Inés, que va acabar definint molt a prop del travesser. La rèplica local va ser instantània, amb una rematada elevada de Velazco arribant des de darrere molt alliberada al minut 32, en la que va ser l’última ocasió del primer temps.
El primer quart d’hora del segon temps va ser com l’últim del primer, molta tensió i gairebé cap ocasió. El comptador de les accions de perill es va tornar a reactivar al minut 64, quan un altre cop de cap de Vero Herrera va revitalitzar l’atac lleidatà. Just després Evelyn va reclamar un penal de Chelsea després que intentés una vaselina que no va arribar a la porteria i que va generar una segona acció en la qual les lleidatanes van tenir la seua millor opció per a l’1-2, un cop de cap de Maryame Atiq que Chelsea va enviar a córner amb una intervenció impressionant. Però el bon moment de l’AEM es va tallar d’arrel un minut després amb l’expulsió de Noe Fernández quan va provar de controlar una pilota elevada aixecant la cama i, després de desequilibrar-se, va impactar al cap de Velazco, que no només va poder seguir sense problema, sinó que va acabar sent decisiva. Malgrat que l’equip lleidatà es va mantenir seriós al darrere i fins i tot va arribar a l’àrea rival amb un cop de cap de Gestera al 81, va veure com la seua resistència s’esvaïa com un castell de cartes al minut 89. La local Asenjo va obtenir una pilota llarga i, després d’una bona carrera amb la pilota, la va ficar a l’àrea petita, on Velazco va guanyar el cos a cos a Vero Herrera amb certa fortuna i va batre Mon sense complicacions (2-1). El cop per a l’AEM va ser dur, però no va ser l’últim, perquè al 94 l’equip riojà va replicar la jugada del primer gol i Natalia Cebolla, altre cop des de la línia de gol, va ficar el 3-1 final que posa molt costa amunt el somni de l’ascens per a l’AEM.