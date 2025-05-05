MOTOCICLISME
Josep Garcia surt reforçat
El pilot de Súria acaba segon en l’última jornada de la cita del Mundial d’Oliana i augmenta el seu liderat a la general. Triomf de l’italià Verona i adeu del lleidatà Betriu al campionat
L’italià Andrea Verona (GasGas), de categoria E2, va ser ahir el guanyador de la segona jornada de la cita del Mundial d’enduro que s’ha disputat durant el cap de setmana a Oliana, un dia marcat per la pluja torrencial. Tanmateix, Josep Garcia (KTM) va ser el pilot que va sortir més reforçat de la prova lleidatana, ja que va augmentar l’avantatge al capdavant de la general després de la victòria de dissabte i un segon lloc ahir. El de Súria va sumar 37 punts, pels 35 de Verona, tercer dissabte. El també italià Samuele Bernardini (Honda) va ser tercer ahir, encara que el belga Antoine Magain (Sherco) va aconseguir la tercera plaça en la classificació d’Oliana, amb 24 punts, en la categoria E3. Mentrestant, el francès Zachary Pichon (TM), que arribava líder, va caure a la tercera plaça del Mundial al ser segon i catorzè. Per la seua part, el lleidatà Jaume Betriu (GasGas) es va acomiadar del campionat amb la divuitena posició en la segona jornada.
Pel que fa a la categoria júnior, la victòria d’ahir va ser per al suec Axel Semb (Fantic), al davant del francès Leo Joyon (Beta) i de l’italià Kevin Cristino (Fantic). Afegit al triomf de dissabte, el d’ahir fa que Semb passi a liderar el Mundial, per sobre de Joyon i Cristino. Albert Fontova (GasGas) va sumar 11 punts entre les dos jornades, mentre que Alex Puey (Rieju) en va aconseguir 10. El francès Romain Dagna (KTM) es va imposar en la categoria Youth, amb els italians Scardina (Fantic) i Elgari (TM) al darrere. Aleix Saumell (Sherco) va aconseguir 15 punts, pels 12 de Liam Sanjuan (GasGas) i els 11 de Yago Domínguez (Rieju).
El lleidatà Jordi Quer (KTM) es va imposar en les dos jornades de la prova puntuable per a la categoria 2Strokes, imposant-se al francès Yann Dupic (KTM) i al britànic Gethin Humphreys (TM). En 4Strokes, el més ràpid de les dos jornades va ser el brasiler Patrick Capila (Fantic), amb molt marge sobre el francès Alex Pichaud (Beta) i el suec Robin Wiss (KTM), que va irrompre amb força en la categoria. Finalment, la prova puntuable per al campionat de pilots sèniors va ser per a l’italià Andrea Belotti (KTM), seguit del seu compariota Alberto Zorloni (Fantic) i de l’alemany Tino Bauer (KTM). Després de les proves inicials a Portugal i Oliana, el Mundial d’enduro farà la pròxima parada a Skövde (Suècia), durant el cap de setmana del 23 al 25.