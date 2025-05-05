El Vallfogona guanya i s’atansa a l’ascens
El líder Vallfogona va guanyar el tercer classificat, l’Angulària i, a falta de dos jornades, està a dos punts de convertir-se en campió del Grup 15 (2-1). El Vallfogona va començar dominant el joc, així va ser com, després d’una jugada per banda que va acabar rematant Jan, els locals es van avançar al marcador al minut 21 (1-0). Cinc abans del descans, en un contraatac l’Angulària va empatar el partit (1-1).
En la segona part, el Vallfogona va anar a buscar la victòria, però no aconseguia arribar amb claredat a la porteria rival, fins que Diao, en una jugada individual, va fer el gol de la victòria a vint minuts del final del temps reglamentari (2-1).