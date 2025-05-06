HANDBOL
El Lleida Handbol obrirà la Final Four contra l’amfitrió
El Lleida Handbol, que dissabte va certificar amb la victòria a Meaño la classificació per a la Final Four d’ascens a la Divisió d’Honor Or femenina, obrirà l’última fase davant de l’amfitrió, el Schär Colores Saragossa, a priori el gran favorit per aconseguir una de les dos places d’ascens que hi haurà en joc. Ahir es va celebrar a la seu de la Federació Espanyola el sorteig per dirimir l’ordre dels partits d’una fase que es disputa pel sistema de lligueta de tots contra tots. Després d’enfrontar-se a les aragoneses en el debut el divendres 16, les jugadores que dirigeix Iban Raigal es mesuraran dissabte a l’OAR Gràcia de Sabadell, que va quedar campió del seu grup, per tancar la Final Four davant del Lauko Ermuko Errotabarri basc. La fase final es disputarà a Saragossa, que va ser l’única candidatura que es va presentar.
Una vegada conegut el sorteig, Raigal es va mostrar més que satisfet per l’ordre dels encontres. “No em desagrada el calendari. Crec que és millor agafar l’amfitrió en el primer partit, quan tu estàs físicament a ple rendiment i elles tindran tota la pressió per jugar a casa, que això de vegades pot ser un hàndicap”, va afirmar el tècnic, que reconeix que “potser no els ha fet gaire gràcia al Saragossa haver d’enfrontar-se al Lleida en la primera jornada”.
Raigal no amaga que la Final Four “és un premi” a la gran temporada que ha fet l’equip i que l’afrontaran sense cap pressió. “La teníem en l’eliminatòria de quarts, però ara no, cal anar a competir i disfrutar”, va indicar. Així mateix, va deixar clar que “l’objectiu al principi de temporada era estar entre els cinc primers, però no classificar-nos per a la fase d’ascens”, va assenyalar.