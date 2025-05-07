SEGRE
Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

BÀSQUET

Un Barça heroic s’acomiada de la Final Four en un final cruel

Kevin Punter es va jugar l’últim llançament però no va encertar. - EFE

El Barça es va quedar a les portes de la Final Four d’Abu Dhabi en l’intent de remuntada èpica davant del Mònaco. Els blaugranes van arribar amb vida fins als últims segons, però va acabar sortint creu (85-84) en una batalla igualada i dramàtica per resoldre el cinquè partit del play-off de quarts.

El Barça guanyava per un punt a poc més d’un minut del final, un resultat que va tombar James amb una safata faltant a 55 segons. En el posterior atac, Anderson va llançar un triple gairebé acabant la possessió i la pilota va sortir literalment del cèrcol. No obstant, en el posterior atac, els monegascs van desaprofitar l’ocasió de sentenciar i Kevin Punter, màxim anotador blaugrana amb 19 punts i referent ofensiu de l’equip juntament amb Willy Hernangómez (16) i el mateix Anderson (16), va disposar d’un últim triple llunyà per guanyar sobre la botzina, però la pilota es va estavellar al ferro.

