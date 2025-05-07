Sí, sí, sí, la Copa ja és aquí!
El Vila-sana exhibeix la Copa del Mundial de Clubs guanyada a l’Argentina en una rua en la qual les campiones van ser acompanyades per centenars d’aficionats. En la celebració van participar les jugadores Fem 11 i Fem 15, campiones de Catalunya
Una gran gesta mereix una gran celebració i el Vila-sana la va tenir ahir al tornar de l’Argentina, on aquest cap de setmana l’equip ha guanyat el Mundial de Clubs, el seu segon trofeu de la temporada i de la seua història, després de la Supercopa d’Espanya conquerida a l’estiu. L’equip va ser rebut per centenars d’aficionats al crit de “Sí, sí, sí, la Copa ja és aquí” i, des de la popular plaça de les Casetes, van desfilar en una rua per diversos carrers de la població, fins a arribar a l’ajuntament, des del balcó del qual van oferir els trofeus als seguidors.
El primer equip no va estar sol en la celebració, ja que des de l’arribada van acompanyar les jugadores els equips Fem 11 i Fem 15, amb les seues medalles i trofeus, ja que diumenge es van proclamar campiones de Catalunya. També van compartir vehicle durant tota la rua i van sortir al balcó, on van fer els seus parlaments, en la que va ser una triple celebració.
El CP Vila-sana va demostrar que, a més d’un present brillant, té un gran futur davant. Els seus quatre equips femenins de base s’han classificat, per segon any, per als Campionats de Catalunya.
Encara que la rua coincidia amb el partit del Barça, tots ho tenien clar. “Avui el Barça és el segon plat”, afirmava el Dani. “També hem guanyat al futbol”, afegia un altre aficionat.
Abraçades, llàgrimes d’emoció i el retrobament, després de tants dies, amb familiars i aficionats que no van viatjar a l’Argentina, van precedir la pujada al remolc que estava preparat per passejar els tres equips per Vila-sana, sense que faltessin els clàssics “Campiones, campiones”, o la salutació habitual per al president Ramon Porta, al qual van corejar “Florentino!, Florentino”!
Després d’un passeig d’una hora i mitja, la comitiva va arribar davant de l’ajuntament, on va ser rebuda amb la cançó Viva la Vida, de Coldplay i la versió de Sweet Caroline, de Buhos.
Les primeres a sortir al balcó van ser les jugadores del Fem 11 i la seua capitana, Ivette Rodero, va dir que estaven “contentes del que hem aconseguit. Ara toca celebrar-ho”, entre les rialles dels seguidors. El tècnic, Xavi Barco, va agrair el suport d’aficionats i pares.
Va ser llavors el torn del Fem 15 i la seua capitana, Júlia Martorell, va animar a “gaudir la Copa” afegint un corejat “Visca Vila-sana”, donant pas al tècnic Albert Arnau, que va dir que “ja tenim aquí la copa que volíem”.
L’alcalde, Jaume Cabellé, que exercia de mestre de cerimònies, va donar pas llavors al “Campió del Món” i el president Ramon Porta, que va recordar els 22 anys d’història del club i va citar a continuar “picant pedra, que ja hem demostrat que ho sabem fer”.
La capitana, Maria Porta, sense veu, va recordar que “fa un any estàvem en aquest mateix balcó plorant, perquè havíem perdut la final de la Champions. Pot ser que ara no siguem conscients del que hem aconseguit, però ho valorarem i ho recordarem per sempre”. També va tenir paraules per a l’exjugadora Laura Barcons, que va participar en la rua com una més, i per a Adrià Ros, expreparador físic, que també va pujar al remolc, ja que “aquesta Copa també és vostra”.
Va destacar que “a l’Argentina ens hem sentit com a casa i ens mereixem aquesta Copa que hem guanyat representant el nostre poble perquè jo sempre dic que prefereixo perdre finals amb el Vila-sana que guanyar-les amb una altra samarreta. I tornarem a pujar a aquest balcó”, va concloure.
Després d’ella van anar passant totes les seues companyes, encara que qui més va impactar l’afició va ser Dai Silva, que va anunciar que deixa l’equip, encara que seguirà al club i jugarà al filial.
“He pres aquesta decisió i després d’aquest títol me’n vaig en pau. Us portaré sempre al cor”, la qual cosa va provocar la reacció de “Dai, queda’t; Dai, queda’t”. Al seu torn, el club, per cobrir la seua plaça, ha fitxat la xilena Bea Gaete, que aquesta temporada és jugadora del Corunya.
Orgullosos d’un club que és “una gran família”
“Sou un exemple per a Vila-sana i un referent per a les generacions que venen darrere”, va proclamar des del balcó de l’ajuntament l’alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé, satisfet que en un mateix cap de setmana els equips Fem 11 i Fem 15 es proclamessin campions de Catalunya i que el sènior “ha conquerit el món”, va afegir aixecant una gran ovació de l’afició que s’havia citat davant del consistori”.
L’alcalde va donar pas al president, Ramon Porta, que va ser aclamat amb el ja clàssic “Florentino!, Florentino!” i que, després de recordar els tres títols, va afirmar: “El que hem aconseguit en 22 anys és el que hem viscut a l’Argentina, perquè ens han fet sentir com a casa”. Va afegir que “si no ets bona persona, no et volem al club”, de la qual cosa es va mostrar orgullós perquè “el que també hem aconseguit és ser una gran família”.