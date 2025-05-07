EL
Cruel comiat
El Barça remunta un 0-2 en una segona meitat devastadora, acaricia la final amb un gol de Raphinha al 88, però Acerbi en l’afegit força una pròrroga injusta. Les decisions de l’àrbitre i el VAR treuen de polleguera els blaugranes, guiats per un Lamine estel·lar
❘ milà ❘ El Barça va vorejar la glòria al Giuseppe Meazza de Milà. Va posar l’Inter contra les cordes i va estar a escassos minuts de tornar a la final de la Lliga de Campions deu anys després al remuntar un 2-0, però els gols d’Acerbi al minut 93 i de Frattesi a la pròrroga (4-3: 7-6, en el còmput global) van fer fracassar amb crueltat el somni blaugrana i van permetre als italians treure el bitllet a Múnic. Eliminatòria per a la història. Honor per a Barcelona i Inter, desfonats després d’oferir espectacle pur en dos duels al descobert. Una oda al futbol que va acabar caient del costat nerazzurro després d’una igualtat màxima i 13 gols que van exhibir el potencial de tots dos equips, malgrat que amb un protagonista ja esperat després de la designació, un Marciniak que va regalar un penal als interistes i li’n va pispar dos al Barça, un dels quals claríssim sobre Lamine que el VAR va treure fora quan ja s’havia assenyalat la pena màxima.
Va ser un partit local que va tenir en part el mateix guió que a Montjuïc. Els interistes van tornar a evidenciar una gran efectivitat i després d’un parell d’arribades van obrir el marcador en el minut 21 després d’una pèrdua d’Olmo que va permetre a Dimarco passar a Dumfries i aquest assistir Lautaro per marcar a porta buida. Va intentar reaccionar el Barcelona que, a diferència de fa alguns anys, no cau a la lona després d’un cop a la mandíbula. Va tenir dos ocasions seguides Olmo, la primera en un embolic dins de l’àrea i la segona amb un xut en una contra; i una canonada de Pedri des de lluny. I quan semblava més a prop l’empat, un penal que va assenyalar l’àrbitre del VAR, el mateix que fa uns anys li’n va pispar un al Barça davant del mateix rival, va permetre a Calhanoglu situar el 2-0.
El Barcelona semblava lluny de la gesta, però la segona meitat va ser una altra història. Agressiu, precís i dominador a la recerca de l’enèsima remuntada de la temporada. I ho va aconseguir amb magnificència. Va desdibuixar per complet l’Inter en uns quants minuts i es va erigir com a dominador total. Li faltava el gol i el va trobar, potser, de la manera més inesperada: en una centrada lateral, amb Gerard Martín com a assistent i amb Eric García com a rematador al segon pal.
Va noquejar aquest gol l’Inter. El Barça va ensumar la sang i hauria pogut marcar el segon immediatament amb una contra amb els mateixos protagonistes: passada de Gerard i rematada d’Eric gairebé a porta buida, però Sommer va sortir del no-res per fer la parada de la nit i mantenir els seus amb vida. Van ser uns segons efímers, perquè una altra vegada Gerard, pletòric ahir, va col·locar una altra centrada mesurada al segon pal, directa al cap d’Olmo per igualar una eliminatòria que semblava perduda. El Barça estava on fire i va buscar el tercer, que hauria pogut arribar en una jugada marca de la casa de Lamine Yamal, que en va fer algunes ahir, però Sommer de nou va ser crucial, salvant els mobles a un Inter que estava replegat i totalment en xoc. I al 87’, després que el VAR anul·lés un penal assenyalat per l’àrbitre sobre Lamine, Raphinha, que no va fer el seu millor partit, va consumar la remuntada.
Tot semblava decidit, però Acerbi, en l’afegit, va enviar el partit al temps extra, tot un cop que el Barça no esperava, i menys encara al veure Lamine Yamal estavellar una pilota al pal i posar de nou a prova el crucial Sommer pocs instants abans del 3-3. I a la pròrroga, amb el Barça una mica apagat i amb molts jugadors esgotats, va arribar el 4-3 per a l’Inter a la primera jugada embastada, culminada per Davide Frattesi. El Barça no es va rendir, el van rendir. Sobretot Sommer, les accions a pilota aturada i no poder evitar 7 gols, que són massa fins i tot quan en marques 6. El Barça no va renunciar a Múnic, però es va quedar sense final i, òbviament, sense triplet. Els queda LaLiga EA Sports i els 4 punts de marge sobre el Reial Madrid, al qual reben aquest diumenge.
El Barça perd 15 ‘quilos’ per la derrota
No estar a la final de Múnic també suposarà un cop econòmic, ja que l’eliminació privarà al club d’ingressar els 18,5 milions d’euros més de cada finalista. El conjunt blaugrana va aconseguir acumular fins ahir un total de 116,563 milions d’euros. A més, de guanyar el títol, el campió s’hauria embutxacat 6,5 milions d’euros més.
“El futbol ha estat molt cruel amb nosaltres”
Eric Garcia va reconèixer que “no hi ha anys de transició” al seu club, enaltint haver donat la cara davant de l’Inter de Milà, i va assegurar que “el futbol ha estat molt cruel amb nosaltres. El caràcter que té aquest equip és increïble. Tota l’afició que ha vingut avui amb nosaltres ha estat increïble. I després, no sé què li passa a aquest estadi, però he vingut tres vegades i les tres vegades per A o per B i per coses alienes no ens ha sortit de cara”, va declarar.
“La derrota no ens afectarà per al clàssic”
Ronald Araujo va assegurar que van tenir “a prop” la classificació per a la final de la Lliga de Campions però que han “fallat” amb errors puntuals, malgrat que creu que l’equip té “una mentalitat increïble” i que aquesta derrota no els afectarà per al clàssic de diumenge. “No crec que ens afecti. És veritat que és un cop dur, però aquest equip té una mentalitat increïble. Ara anirem a buscar LaLiga, que el títol que ens queda”, va assenyalar l’uruguaià.
Raphinha es col·loca a un gol de Leo Messi
Raphinha va tornar a ser fidel a la seua cita amb el gol a la tornada de les semifinals de la Champions amb l’Inter. El seu gol, que completava la remuntada (2-3), eleva a 13 els aconseguits en aquesta edició i el situa en el liderat compartit amb Guirassy, del Borussia Dortmund. Darrere hi ha Lewandowski. El gol col·loca el brasiler a un de Leo Messi, que amb 14 és el màxim golejador blaugrana en una edició de Champions. Va ser a la 2011-20212.
PSG i Arsenal truquen a la porta de la història
Dos grans d’Europa, que no guarden a les seues vitrines cap Lliga de Campions, actualment amb dos entrenadors espanyols, Luis Enrique i Mikel Arteta, buscaran avui (21.00 hores) assolir la seua segona final de la màxima competició continental i tornar a trucar a la porta de la història, amb un cert avantatge del París Saint-Germain, que es va emportar un gol d’avantatge de l’anada contra l’Arsenal gràcies a Ousmane Dembélé.