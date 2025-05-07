FUTBOL
El Lleida CF necessita 250.000 € per no baixar per impagament
És el que deu a la plantilla, mentre negocia a contrarellotge amb dos grups
El Lleida necessita pagar 250.000 euros abans del 30 de juny per evitar un descens per impagaments. Aquesta és la quantitat que deu a la plantilla, segons va explicar ahir Marc Torres, adjunt a la presidència, durant la seua participació en el programa La Contra, de Lleida en Joc, que presenta Dani Tejedor. L’entrevista completa es pot veure avui al digital de SEGRE. Torres va explicar que negocia a contrarellotge amb dos grups inversors ja que, tal com va explicar SEGRE ahir, el club s’ha donat de termini fins al 15 d’aquest mes per definir el seu futur i decidir si segueix endavant o desapareix.
Lleida en Joc
Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, a La Contra de Lleida en Joc
Segre
Marc Torres, en una llarga entrevista, va explicar que dels dos grups amb els quals es negocia, “un és a prop”, amb referència a “un grup d’empresaris estatals”, que seria el que ha mostrat més interès. Va detallar que, a més d’aquest deute amb la plantilla, el club deu 1.800.000 euros a l’Agència Tributària i 2.300.000 euros a la Seguretat Social, per a un deute total que s’acostaria als 4.300.000 euros.
El grup que es fes càrrec del club ja sap que “durant els primers 3 o 4 anys no obtindria beneficis”, ja que primer hauria de sanejar l’entitat per poder començar a obtenir ingressos. Va dir que el preacord que tenen amb Hisenda i Seguretat Social és per abonar aproximadament 1.400.000 euros entre les dos, mentre que la resta se saldaria amb aportacions mensuals.
Va assenyalar també que és moderadament optimista sobre les possibilitats d’arribar a un acord amb aquest grup empresarial. Va confirmar que encara no ha presentat el preconcurs. Torres va explicar que, des que Luis Pereira va arribar al club el gener del 2022, ha aportat entre 2.8 i 2.9 milions, quantitats que s’han destinat fonamentalment “a la despesa corrent”.
Torres es va reunir ahir amb els jugadors i tècnics per donar per tancada la temporada i, sobre el balanç esportiu del campionat va dir que “hi ha hagut dos parts, a la primera volta l’equip acaba en posicions de play-off”, però a partir del gener, quan comencen els problemes econòmics “hi ha una baixada a tots els nivells, que no es pot separar de la situació econòmica”.