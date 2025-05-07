La victòria del Girona va fer 'perdre' dos milions d’euros al guanyador de la quiniela d’Agramunt
El bitllet premiat es va quedar a un pas del Ple al 15, que hauria suposat més de 2 milions d’euros
El premi de 331.664 euros de la Quiniela validat a l’administració 1 d’Agramunt va causar ahir molt enrenou. Els seus responsables, Andrei Nasalean i Xavier Esteban, només van revelar que es tractava d’un client habitual però que no residia a Agramunt. La victòria del Girona (havia posat X) li va impedir aconseguir un Ple al 15, que li hauria reportat més de 2 milions.