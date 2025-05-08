FUTBOL
El clàssic Barça-Madrid altera els horaris dels partits a Lleida
S’han reprogramat a divendres a la nit, a dissabte o a diumenge al matí
La disputa aquest diumenge a les 16.15 hores del clàssic Barça-Madrid a Montjuïc, que podria deixar sentenciat el títol de Lliga en cas de victòria de l’equip de Hansi Flick, ha obligat a alterar bona part de la jornada del futbol territorial i de base a la província de Lleida.
Dels més de cent encontres previstos aquest cap de setmana a la demarcació lleidatana, només dos, ambdós de categoria infantil, han mantingut l’horari previst de diumenge a la tarda (tots dos a les 15.00 hores), mentre que la resta de duels que s’havien fixat entre les 15.00 i les 18.00 hores d’aquell dia s’han reprogramat per no coincidir amb la disputa del clàssic del futbol espanyol.
Alguns s’han avançat a demà dijous (20.15 hores), com l’Alcoletge-Escola Mascançà, de la Segona divisió juvenil, i altres a divendres a la nit (21.00), com els de la territorial Oliana-la Fuliola i Ponts-Vilanova de l’Aguda, ambdós de Tercera Catalana, i l’UE Tàrrega-Tremp, de Segona Catalana. En aquest últim cas, el club de l’Urgell es va veure obligat a avançar-lo perquè la resta d’horaris del cap de setmana estaven ocupats pels equips de base de l’escola.
La gran majoria dels duels de futbol base ja es disputen normalment entre dissabte (matí i tarda) i la matinal de diumenge, però els que coincidien amb el Barça-Madrid s’han intentat passar a dissabte a la tarda o a diumenge al matí.
El mateix ha ocorregut a les categories de territorial, els partits del qual majoritàriament es disputen normalment els diumenges a la tarda. D’aquesta manera, alguns han optat per avançar-los a dissabte si no tenien coincidència amb altres partits del club o a diumenge al matí, a les 12 o 12.30.
Uns quants, no obstant, han preferit retardar l’horari i jugar els partits després del clàssic. És el cas de l’Agramunt-Solsona, fixat a les 19.30, i el Guissona-Alcarràs, a les 20.00, ambdós de Segona Catalana.
A Tercera, el Pardinyes-Vilanova de la Barca, del grup 14, també es jugarà a les 20.00 hores, mentre que els del grup 15 Coll de Nargó-Pardinyes B, Térmens-Bellcairenc i Pobla-Organyà començaran entre les 18.15 i les 19.00.