HOQUEI
Doble or del Vila-sana al Català Fem 11 i 15
Cap de setmana redó per al CP Vila-sana. A més del Mundial de clubs absolut a l’Argentina, el club del Pla d’Urgell es va coronar com a doble campió al Campionat de Catalunya Fem 11 i 15, a Reus. D’una banda, a la categoria Fem 11, el Vila-sana es va enfrontar al Sant Cugat, en un partit molt igualat. L’equip lleidatà es va imposar per la mínima a les jugadores vallesanes per un ajustat 1-0. D’altra banda, a la final Fem 15, el Vila-sana va ser molt superior davant del CP Voltregà. El matx va finalitzar amb un contundent 4-0 a favor de les jugadores lleidatanes.
Amb el triomf a les categories Fem 11 i 15, el CP Vila-sana es va imposar amb autoritat entre els equips d’hoquei base femení. Aquests dos títols sumats al Mundial de Clubs absolut van col·locar tres trofeus nous a les vitrines del club, tots el mateix diumenge.