AUTOMOBILISME
Jesús Jiménez arriba al podi a Portugal i segueix líder
El pilot lleidatà és tercer en la segona prova de la Past Rally3 Trophy Iberia
El pilot d’Alcarràs Jesús Jiménez i el seu copilot Nacho Paz, de Solsona, van aconseguir pujar al tercer esglaó del podi en el Ral·li Terres d’Aboboreira, segona prova de la Past Rally3 Trophy Iberia disputada el cap de setmana passat a Portugal. Aquest resultat permet als lleidatans sumar els punts necessaris per mantenir-se a dalt de tot de la classificació general del campionat.
Les condicions meteorològiques adverses van marcar la competició, amb pluges persistents que van convertir els trams portuguesos en un autèntic desafiament per a tots els participants. “Va ser un cap de setmana molt dur, la pluja no ens va donar treva en cap moment”, va declarar Jesús Jiménez, que l’any passat es va alçar amb Nacho Paz amb el títol del Campionat d’Espanya de Ral·lis de Terra-Rallycar a la categoria de dos rodes motrius Rally4.
Els freqüents canvis de superfície i adherència van dificultar enormement la conducció als trams del ral·li lusità. Malgrat aquestes complicacions, el Ford Fiesta Rally3 Evo de Jiménez i Paz va saber adaptar-se a les circumstàncies i mantenir un ritme constant durant tota la jornada de dissabte, la qual cosa els va permetre assegurar la tercera posició. A més, van ocupar la quarta plaça de la prova a nivell europeu, ja que es disputava paral·lelament el Campionat d’Europa de ral·lis de terra.
Després de consolidar el seu liderat en la general de la Past Rally3 Trophy Iberia, els integrants de l’equip PCR Sport ja tenen la mirada posada en el pròxim repte. La següent cita del calendari tindrà lloc a Lleó els dies 6 i 7 de juny, on Jiménez i Paz intentaran reforçar la seua posició a dalt de tot de la classificació.
Després de les dos primeres proves disputades lideren la general amb 35 punts, seguits dels argentins Juanma Grigera i Marcelo Der Ohanessian amb 29 punts, mentre que el turc Kerem Azaz amb el francès Silvestre Corentin són tercers.
Aquesta competició es disputa de forma íntegra en superfície de terra entre Espanya i Portugal. El premi final per al guanyador a l’acabar les sis proves del campionat serà córrer un ral·li amb un Ford Fiesta Rally2 preparat per la firma asturiana Past Racing.