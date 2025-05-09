Balaguer espera 950 ciclistes
La quinzena Montsec-Montsec se celebrarà el dia 17. Manté els tres recorreguts clàssics de 190, 140 i 80 km
Balaguer acollirà el diumenge 17 de maig la quinzena edició de la marxa cicloturista Montsec-Montsec, una prova que s’ha convertit en un clàssic del calendari del ciclisme en ruta i que espera la participació d’uns 950 ciclistes, entre els tres recorreguts de competició.
Com en les anteriors edicions de la prova, la Montsec-Montsec comptarà amb el recorregut Gran Fons, de 190 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell positiu acumulat; el recorregut Mitjà Fons, de 140 km i 2.050 metres de desnivell positiu; i el Challenge, una ruta de 80 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu acumulat.
La prova tornarà a tenir la sortida (a les 8.00) i l’arribada al pavelló Inpacsa de Balaguer i els tres recorreguts hauran de pujar l’Alt de Vilanova de la Sal, el port d’Àgel i el coll de Comiols, l’última pujada per a la prova Challenge.