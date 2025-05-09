TENIS
L’ITF Júnior, al CT Lleida per tercer any consecutiu
El Catalonia Open arranca diumenge amb la prèvia i dimarts començarà la fase final. El tenis lleidatà comptarà amb setze representants
El CT Lleida acollirà per tercer any consecutiu el Catalonia Open-ITF Júnior, un torneig que forma part del circuit mundial júnior de la Federació Internacional de Tenis i que visitarà per tercer any consecutiu les pistes del club lleidatà, des de diumenge fins dissabte vinent, dia 17, amb la disputa de les finals.
El torneig arrancarà aquest diumenge, amb la disputa de la fase prèvia fins dilluns –que també és festiu a Lleida–. Aquesta primera fase constarà de dos quadres (un de masculí i un altre de femení) de 32 tenistes cada un i comptarà amb 10 representants del tenis lleidatà, que buscaran assolir la fase final, també amb dos quadres de 32 tenistes, on n’entraran directament sis.
Així, la presència total de tenistes lleidatans serà de 16. David Sánchez, Roger Dolcet, Martí Franco, Ramon Perat i Axel Romero, tots cinc del CT Lleida; Álvaro García, amb llicència de l’RCT Barcelona; i en categoria femenina, Zenaida Ruiz (CT Lleida) i Anna Noguero, Astrid Rogés i Carla Magrí (Natació Lleida) jugaran la prèvia.
A més, sis tenistes de l’amfitrió (Adrià Franco, Víctor Palomar, Jordi González i Bruno Melé, en el quadre masculí, i Maria Pardo i Cèlia Torrelles, en el femení) entraran directament al quadre final, que es jugarà de dimarts a dissabte, paral·lelament als dos quadres de dobles.