SEGRE

Visita solidària de l’Atlètic Lleida

Gabri, Bartolo, Toni Vicente i Pau Torres van fer una xarrada a la Fundació Jericó. Avui rep el Prat, i el Mollerussa el Girona B

Integrants de l’Atlètic Lleida i persones acollides per la Fundació Jericó ahir després de la xarrada.

Integrants de l’Atlètic Lleida i persones acollides per la Fundació Jericó ahir després de la xarrada.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Atlètic Lleida va fer ahir una xerrada a la Sala Jaume Magre a persones del Centre d’Acollida de la Fundació Jericó en la qual es va posar de manifest com l’esport pot ser una poderosa eina de transformació personal i social.

Per part del club hi van assistir l’entrenador Gabri, els jugadors Pau Torres i Toni Vicente, el director esportiu Xavier Bartolo i el responsable d’activitats socials Ramon Folguera. Avui l’Atlètic Lleida, amb el play-off aconseguit, rep el Prat a les 18.00 hores. Per la seua banda, informa Marc Perelló, el Mollerussa rep el Girona B (18.00 hores) i vol “celebrar la permanència davant de l’afició amb una victòria”, segons va manifestar el tècnic, Kiku Parcerisas.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking