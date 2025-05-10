Visita solidària de l’Atlètic Lleida
Gabri, Bartolo, Toni Vicente i Pau Torres van fer una xarrada a la Fundació Jericó. Avui rep el Prat, i el Mollerussa el Girona B
L’Atlètic Lleida va fer ahir una xerrada a la Sala Jaume Magre a persones del Centre d’Acollida de la Fundació Jericó en la qual es va posar de manifest com l’esport pot ser una poderosa eina de transformació personal i social.
Per part del club hi van assistir l’entrenador Gabri, els jugadors Pau Torres i Toni Vicente, el director esportiu Xavier Bartolo i el responsable d’activitats socials Ramon Folguera. Avui l’Atlètic Lleida, amb el play-off aconseguit, rep el Prat a les 18.00 hores. Per la seua banda, informa Marc Perelló, el Mollerussa rep el Girona B (18.00 hores) i vol “celebrar la permanència davant de l’afició amb una victòria”, segons va manifestar el tècnic, Kiku Parcerisas.