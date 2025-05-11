FUTBOL
Buscant la remuntada
Després de caure per 3-1 en l’anada a Logronyo, l’AEM s’encomana al Recasens per aconseguir la final del play-off. Necessita un triomf per almenys dos gols
L’AEM buscarà avui (12.30/Lleida TV) tornar-li el cop que li va donar el DUX Logronyo (3-1) diumenge passat per mantenir-se viu en el somni de l’ascens i aconseguir la final del play-off. El conjunt lleidatà s’encomana al Recasens, on ha guanyat tots els partits del 2025, per almenys igualar el desavantatge de dos gols del partit d’anada fruit de dos gols als minuts 89 i 94. En cas d’igualar l’eliminatòria i forçar la pròrroga, el conjunt lleidatà es veuria beneficiat per la seua millor classificació en Lliga –va ser tercer i el Logronyo, quart– i passaria ronda sense necessitat de disputar els penals si es manté l’empat en el global.
Malgrat el marcador advers de l’anada, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, es va tornar a mostrar “molt positiu”, destacant que “l’equip s’ha refet molt bé de l’anada i des de dilluns, les jugadores volien que el partit fos l’endemà i això és molt bon senyal”.
A més, va reiterar que “les sensacions de l’anada van ser bones”, però va assumir que “haurem de canviar la manera de defensar la pilota aturada, perquè ens van generar molt perill en dos córners i ens van marcar dos gols així i també haurem d’arriscar una mica més amb el sistema”, després de jugar amb cinc defenses en el partit d’anada. Mantenint el seu to optimista, va recordar que “serà un partit difícil, però ja els vam guanyar per 3-1 (el resultat de tots els precedents aquesta temporada) quan van venir a la Lliga i aquí a casa ho hem guanyat tot a la segona volta”.
Sobre el Logronyo, Rubén López va apuntar que “crec que jugaran una mica més directe i també que les carrileres no jugaran tan amunt. Serà més una defensa de cinc que no de tres i les dos jugadores de dalt provaran d’aprofitar les pilotes llargues”. Malgrat aquests matisos, va destacar que “no canvia gaire el seu estil jugant fora, però sí que com a visitants encaixen molts més gols, encara que seran més defensives”.
Per al partit, serà baixa Noe Fernández, màxima golejadora de les lleidatanes i expulsada en l’anada, a més de Meri Martorell, per problemes de genoll. Inés Faddi arrossega problemes de turmell però a priori estarà disponible per jugar.
El filial de l’AEM visita l’Arratia en l’anada per pujar a Segona RFEF
El primer equip del club no serà l’únic que disputi avui el play-off, perquè una hora abans, a les 11.30 hores, l’AEM B disputarà el partit d’anada de l’única eliminatòria del play-off d’ascens a Segona RFEF. Així, el conjunt lleidatà, que va acabar en la tercera posició del grup 3, visitarà avui l’Arratia basc, que va ser quart al grup 2 de Tercera RFEF, i definirà així l’eliminatòria la setmana vinent al Recasens, amb l’ascens en joc.