PETANCA
El CP Bordeta, segon al Català de doblets
L’equip del Club Petanca Bordeta, format per Aarón Axel, David Pérez i David Pizarro, es va proclamar subcampió de Catalunya en la modalitat de doblets, la qual cosa els va permetre classificar-se per al Campionat d’Espanya que tindrà lloc, dels dies 17 al 19 d’octubre, a la localitat murciana de Llorca.
El Campionat de Catalunya va tenir lloc el cap de setmana passat a Rubí i la victòria va ser per al Trajana CP de Barcelona, mentre que la tercera posició va ser per al Gran Via CP, també de Barcelona.
Un altre club lleidatà, el Seu de Lleida Club Petanca, va finalitzar en la quarta posició, en aquest cas amb l’equip format per José Castillo, Miguel Ángel López i Ian López. La cinquena posició en aquest campionat de Catalunya va ser per al Sants CP, també de Barcelona.